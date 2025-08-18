این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طی چهار سال گذشته، نظام سلامت افغانستان به‌ویژه در مناطق دوردست با کمبود شدید خدمات و تجهیزات پزشکی روبه‌رو بوده و کاهش کمک‌های بین‌المللی فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کرده است.

دکتر ادوین سینیزا سلوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، تأکید کرد: این تجهیزات برای خدمات اورژانس بوده و برای ادامه ارائه خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده حیاتی می‌باشند. ما همراه با تأمین‌کننده مالی و شرکای خود در کنار جوامع ایستاده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که خدمات بهداشتی به کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند.