سازمان جهانی بهداشت (WHO) با حمایت اتحادیه اروپا و سایر کمککنندگان، ۸۳ تُن تجهیزات و ملزومات پزشکی را در اختیار ۳۱ مرکز درمانی در هفت منطقه افغانستان قرار داد.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، این کمکها شامل کیتهای جراحی، ستهای پانسمان و اقلام مصرفی ضروری است که طی سه ماه آینده در مراکز درمانی مورداستفاده قرار خواهد گرفت. سازمان ملل متحد اعلام کرد این تجهیزات برای ادامه خدمات اورژانسی و جراحی در مناطق دورافتاده حیاتی بوده و نقش مهمی در درمان بیماران ایفا میکند.
بر اساس اعلام این سازمان، این کمکها ظرفیت درمان بیش از ۲۰ هزار بیمار بستری را فراهم خواهد کرد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طی چهار سال گذشته، نظام سلامت افغانستان بهویژه در مناطق دوردست با کمبود شدید خدمات و تجهیزات پزشکی روبهرو بوده و کاهش کمکهای بینالمللی فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کرده است.
دکتر ادوین سینیزا سلوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، تأکید کرد: این تجهیزات برای خدمات اورژانس بوده و برای ادامه ارائه خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده حیاتی میباشند. ما همراه با تأمینکننده مالی و شرکای خود در کنار جوامع ایستادهایم تا اطمینان حاصل کنیم که خدمات بهداشتی به کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند.