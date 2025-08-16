از زمان عرضه نسخه موبایلی چتجیپیتی (ChatGPT) در ماه می ۲۰۲۳، کاربران در سراسر جهان نزدیک به ۲ میلیارد دلار برای این برنامه هزینه کردهاند.
میانگین درآمد هر نصب حدود ۲.۹۱ دلار و تعداد دانلودهای جهانی به ۶۹۰ میلیون نصب رسیده است.
آمریکا با سهم ۳۸ درصدی از کل درآمد، بزرگترین بازار چتجیپیتی محسوب میشود و آلمان در جایگاه دوم قرار دارد.
طبق گزارش Appfigures، درآمد سال جاری این اپلیکیشن تاکنون ۱.۳۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ رشد ۶۷۳ درصدی را نشان میدهد.
همچنین میانگین درآمد ماهانه به ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۵ میلیون دلار بود.
درآمد ۲ میلیارد دلاری اپلیکیشن موبایلی چتجیپیتی از زمان عرضه تقریباً ۳۰ برابر مجموع هزینههای کاربران در اپهای رقیب چتجیپیتی از جمله کلاود، کوپایلوت و گراک است.
درآمد هر نصب از این اپلیکیشن تاکنون ۲.۹۱ دلار برآورد شده است؛ این در حالی است که درآمد هر نصب برای کلاود برابر ۲.۵۵ دلار، گراک برابر ۰.۷۵ دلار و کوپایلوت برابر ۰.۲۸ دلار اعلام شده است.
در بازار آمریکا، درآمد هر نصب به ۱۰ دلار رسیده و این کشور ۳۸ درصد از کل درآمد اپلیکیشن را تشکیل میدهد.
همچنین تاکنون اپلیکیشن چتجیپیتی تقریباً ۶۹۰ میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده است؛ در حالی که گراک تنها ۳۹.۵ میلیون بار دانلود داشته است. متوسط دانلود ماهانه چتجیپیتی اکنون حدود ۴۵ میلیون بار است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۸۰ درصدی داشته است.