سیاست
ایجاد سیستم جامع «تُرک‌ترانسپلانت» توسط سازمان دولت‌های تُرک
سازمان دولت‌های تُرک با هدف تبادل دانش و تجربه در زمینه پیوند اعضا و بافت، پروتکلی به نام «تُرک‌ترانسپلانت» را میان کشورهای عضو راه‌اندازی خواهد کرد. این اقدام در چهارمین جلسه وزرای بهداشت و درمان کشورهای عضو در شوشای آذربایجان به تصویب رسید.
مراسم امضای تفاهم‌نا‌مه‌های همکاری پزشکی سازمان کشورهای تُرک در شوشا / عکس: AA
21 اکتبر 2024

سازمان دولت‌های تُرک در زمینه پزشکی، اقدامات گسترده‌ای برای تقویت همکاری‌های بین کشورهای عضو، به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت و درمان انجام داده است. این همکاری‌ها شامل تبادل دانش و تخصص، توسعه سیستم‌های مشترک و اجرای پروژه‌های عملی در سطح منطقه‌ای است. هدف از این تلاش‌ها بهبود دسترسی به خدمات پزشکی و ارتقای سطح سلامت عمومی در کشورهای عضو می‌باشد.

در چهارمین جلسه وزرای بهداشت و درمان کشورهای عضو و ناظر سازمان دولت‌های ترک (TDT) که به‌تازگی در شوشای آذربایجان برگزار شد، وزرای حاضر به بررسی استانداردهای لازم برای ایجاد فضایی هماهنگ و یکپارچه در زمینه علوم پزشکی، پیشبرد پژوهش‌های علمی و آموزش مشترک علوم پزشکی پرداختند.

در این جلسه تیمور موسائیو، وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان، به‌عنوان میزبان، دبیرکل سازمان کشورهای ترک، کوبانیچبئک عومورعلیف، کمال ممیش‌اوغلو و عالیم‌قادیر بیئشن‌علیف، وزرای بهداشت ترکیه و قرقیزستان، داورون سولطانوف و یئربول عثپانوف، معاون وزرای بهداشت ازبکستان و قزاقستان و همچنین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آذربایجان در شوشا و دانشمندان دعوت شده از کشورهای مختلف شرکت داشتند.

از توافق‌نامه‌های این جلسه می‌توان به امضای قرارداد همکاری در حوزه‌های انکولوژی، قلب و عروق، چشم‌پزشکی، اطفال، ترماتولوژی و ارتوپدی اشاره کرد.

در پایان جلسه، شرکت‌کنندگان بر ایجاد یک سیستم جامع در زمینه پیوند عضو و بافت برای تبادل تجربیات و پیشبرد این علوم تأکید کردند. به همین منظور، پروتکل سیستم جامع «تُرک‌ترانسپلانت» به امضای حاضرین رسید.

علاوه بر این، وزرای بهداشت کشورهای ناظر نیز تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری بین مؤسسات علمی و تحقیقاتی وزارتخانه‌های مربوطه در زمینه انکولوژی، قلب و عروق، چشم‌پزشکی، اطفال، ترماتولوژی و ارتوپدی امضا کردند.

 

اکسپلور
