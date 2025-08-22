الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، در سفر به منطقه کلبجر تصریح کرد که جمهوری آذربایجان باید در هر شرایطی آماده جنگ باشد و امنیت ملی در گروی وحدت دولت، ملت و ارتش است.
وی با اشاره به گسترش ظرفیتهای نظامی آذربایجان پس از جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰، گفت: شمار یگانهای ویژه نیروهای مسلح ما هزاران نفر افزایش یافته، واحدهای کماندویی جدید تشکیل داده شده و زرادخانه ارتش با پهپادهای مدرن، سامانههای توپخانهای پیشرفته و جنگندههای بهروز تقویت شدهاند؛ همچنین قراردادهایی برای خرید هواپیماهای جنگی جدید امضا شده است.
علیاف با بیان اینکه تحولات جهانی غیرقابلپیشبینی میباشند، هشدار داد: باید همیشه آماده دفاع از میهن باشیم؛ اگر کسی دست به تحریک علیه آذربایجان بزند، پشیمان خواهد شد، ما از این پس بهعنوان ملتی و کشوری پیروز زندگی خواهیم کرد.
وی همچنین به طرحهای مواصلاتی منطقهای و پیشرفت در پروژههای ترانزیتی اشاره و تصریح کرد: یکی از کریدورهای حملونقلی از خاک ارمنستان عبور خواهد کرد و آذربایجان را به نخجوان متصل خواهد ساخت.
علیاف با تأکید بر اینکه موضع ما همواره مبنای مذاکرات صلح با ارمنستان بوده و ایروان تعهدات لازم را پذیرفته است، اظهار داشت: امیدوارم در سالهای آینده شهروندان ما بتوانند با قطار و خودرو به نخجوان سفر کنند؛ این مسیر نهتنها راه ارتباطی داخلی، بلکه یک کریدور حملونقل بینالمللی نیز خواهد بود.
وی در پایان افزود: کار ساخت راهآهن تا منطقه زنگلان با موفقیت ادامه دارد و انتظار میرود سال آینده به بهرهبرداری برسد؛ تعهد ارمنستان در این زمینه یک دستاورد تاریخی برای ما محسوب میشود.