الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، روز پنج‌شنبه ۲۱ آگوست، در سفر به منطقه کلبجر تصریح کرد که جمهوری آذربایجان باید در هر شرایطی آماده جنگ باشد و امنیت ملی در گروی وحدت دولت، ملت و ارتش است.

وی با اشاره به گسترش ظرفیت‌های نظامی آذربایجان پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰، گفت: شمار یگان‌های ویژه نیروهای مسلح ما هزاران نفر افزایش یافته، واحدهای کماندویی جدید تشکیل داده شده و زرادخانه ارتش با پهپادهای مدرن، سامانه‌های توپخانه‌ای پیشرفته و جنگنده‌های به‌روز تقویت شده‌اند؛ همچنین قراردادهایی برای خرید هواپیماهای جنگی جدید امضا شده است.

علی‌اف با بیان اینکه تحولات جهانی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌باشند، هشدار داد: باید همیشه آماده دفاع از میهن باشیم؛ اگر کسی دست به تحریک علیه آذربایجان بزند، پشیمان خواهد شد، ما از این ‌پس به‌عنوان ملتی و کشوری پیروز زندگی خواهیم کرد.

وی همچنین به طرح‌های مواصلاتی منطقه‌ای و پیشرفت در پروژه‌های ترانزیتی اشاره و تصریح کرد: یکی از کریدورهای حمل‌ونقلی از خاک ارمنستان عبور خواهد کرد و آذربایجان را به نخجوان متصل خواهد ساخت.