هانا تیتیه، رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت از لیبی (UNSMIL)، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، در نشست شورای امنیت سازمان ملل ضمن ارزیابی تحولات اخیر این کشور اعلام کرد که برگزاری انتخابات محلی در تاریخ ۱۶ آگوست، با وجود چالشهای جدی امنیتی و سیاسی، با موفقیت انجام شده است.
وی با تبریک به کمیسیون عالی ملی انتخابات لیبی، از همه نامزدها خواست نتایج انتخابات را بپذیرند و به انتقال مسالمتآمیز قدرت به رهبران جدید کمک کنند.
تیتیه تأکید کرد: مردم لیبی نشان دادند که بهرغم همه دشواریها، خواهان انتخاب نمایندگان خود و پیشبرد روند دموکراتیک هستند.
به گفته تیتیه، میزان مشارکت در این انتخابات به ۷۱ درصد رسید و در برخی مناطق، مردم برای نخستینبار از سال ۲۰۱۴ پای صندوقهای رأی رفتند.
وی خاطرنشان ساخت که برخی مناطق در شرق و جنوب لیبی شاهد تلاشهایی برای اخلال در روند رأیگیری بودهاند و همین امر نشان میدهد که همه گروهها در این کشور به حمایت از توسعه دموکراتیک متعهد نیستند.
تیتیه با اشاره به اینکه این وضعیت بر ضرورت بازسازی فوری روند سیاسی لیبی تأکید دارد، افزود: شهروندان لیبی خواستار پایان چرخههای تکراری در روند گذار سیاسی، حفظ وحدت این کشور و نهادهای ملی هستند؛ آنان به دنبال حکومتی پاسخگو بر پایه قانون اساسی پایدار میباشند.
وی همچنین یادآور شد که هیئت سازمان ملل طی هفتههای اخیر دیدارهایی با چهرههای سیاسی لیبی داشته و در جریان سفر به شهرهای مختلف با مقامات محلی و مردم گفتوگو نموده است.
تیتیه گفت: در این دیدارها، شهروندان لیبی ضمن بیان آرزوهای دموکراتیک خود، از روند سیاسی چند سال گذشته نیز ابراز ناامیدی کردهاند.
بر اساس برنامه زمانبندی، انتخابات محلی در لیبی در سه مرحله برگزار میشود. در اولین مرحله در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، رأیگیری در ۵۸ شهر انجام شد. مرحله دوم که قرار بود در ۶۳ شهر برگزار شود، به دلیل نگرانیهای امنیتی تنها در ۲۶ شهر برگزار گردید. زمان برگزاری انتخابات در شهرهای باقیمانده هنوز مشخص نشده است.