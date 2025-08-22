هانا تیتیه، رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت از لیبی (UNSMIL)، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، در نشست شورای امنیت سازمان ملل ضمن ارزیابی تحولات اخیر این کشور اعلام کرد که برگزاری انتخابات محلی در تاریخ ۱۶ آگوست، با وجود چالش‌های جدی امنیتی و سیاسی، با موفقیت انجام شده است.

وی با تبریک به کمیسیون عالی ملی انتخابات لیبی، از همه نامزدها خواست نتایج انتخابات را بپذیرند و به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به رهبران جدید کمک کنند.

تیتیه تأکید کرد: مردم لیبی نشان دادند که به‌رغم همه دشواری‌ها، خواهان انتخاب نمایندگان خود و پیشبرد روند دموکراتیک هستند.

به گفته تیتیه، میزان مشارکت در این انتخابات به ۷۱ درصد رسید و در برخی مناطق، مردم برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۴ پای صندوق‌های رأی رفتند.

وی خاطرنشان ساخت که برخی مناطق در شرق و جنوب لیبی شاهد تلاش‌هایی برای اخلال در روند رأی‌گیری بوده‌اند و همین امر نشان می‌دهد که همه گروه‌ها در این کشور به حمایت از توسعه دموکراتیک متعهد نیستند.