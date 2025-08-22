نبیل ابو ردینه، سخنگوی دولت فلسطین، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، اعلام کرد که روند تحویل سلاحهای موجود در اردوگاههای پناهجویان فلسطینی به ارتش لبنان آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام در چارچوب توافق میان دولتهای فلسطین و لبنان و در راستای تصمیم بیروت مبنی بر تمرکز انحصاری سلاح در دست دولت انجام میشود.
ابو ردینه تأکید کرد که نخستین مرحله تحویل سلاح در اردوگاه برجالبراجنه در بیروت و اردوگاه البص در شهر جنوبی صور صورتگرفته و مراحل بعدی نیز بهتدریج در سایر اردوگاهها اجرا خواهد شد.
وی افزود: این توافق بر اساس بیانیه مشترکی است که پس از دیدار رسمی محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در ۲۱ مه در بیروت، صادر شد.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بر تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اوضاع اردوگاهها و بهبود شرایط زندگی و انسانی پناهجویان فلسطینی توافق کردند.
ابو ردینه همچنین اظهار داشت که این روند در چارچوب احترام به حاکمیت و قوانین لبنان انجام خواهد شد و هیچگونه خدشهای به هویت ملی یا حق بازگشت پناهجویان فلسطینی وارد نخواهد کرد.
وی تأکید کرد که دو طرف بر اصل «انحصار سلاح در دست دولت لبنان و پایان هرگونه مظاهر مسلحانه خارج از کنترل دولت» پایبند هستند.
وی همچنین یادآور شد که رهبران فلسطین و لبنان بر اهمیت ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات اردوگاهها و حفاظت از جان ساکنان آن تأکید کردهاند.
از سوی دیگر، رامز دمشقیه، رئیس کمیته گفتوگوی فلسطین و لبنان روز گذشته اعلام کرده بود که مرحله نخست جمعآوری سلاح از اردوگاهها آغاز شده است.
طبق آمارها، بیش از ۲۰۰ هزار پناهجو فلسطینی در ۱۲ اردوگاه واقع در بیروت و دیگر مناطق لبنان زندگی میکنند؛ اردوگاههایی که از سال ۱۹۴۸ به نماد آوارگی فلسطینیان بدل شدهاند.
این تحول در حالی صورت میگیرد که بر اساس توافق قاهره در سال ۱۹۶۹، تأمین امنیت داخلی اردوگاهها بر عهده گروههای فلسطینی و کنترل ورودی و خروجیها در اختیار ارتش لبنان بوده است.