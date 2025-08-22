نبیل ابو ردینه، سخنگوی دولت فلسطین، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، اعلام کرد که روند تحویل سلاح‌های موجود در اردوگاه‌های پناهجویان فلسطینی به ارتش لبنان آغاز شده است.

وی افزود: این اقدام در چارچوب توافق میان دولت‌های فلسطین و لبنان و در راستای تصمیم بیروت مبنی بر تمرکز انحصاری سلاح در دست دولت انجام می‌شود.

ابو ردینه تأکید کرد که نخستین مرحله تحویل سلاح در اردوگاه برج‌البراجنه در بیروت و اردوگاه البص در شهر جنوبی صور صورت‌گرفته و مراحل بعدی نیز به‌تدریج در سایر اردوگاه‌ها اجرا خواهد شد.

وی افزود: این توافق بر اساس بیانیه مشترکی است که پس از دیدار رسمی محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در ۲۱ مه در بیروت، صادر شد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف بر تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اوضاع اردوگاه‌ها و بهبود شرایط زندگی و انسانی پناهجویان فلسطینی توافق کردند.

ابو ردینه همچنین اظهار داشت که این روند در چارچوب احترام به حاکمیت و قوانین لبنان انجام خواهد شد و هیچ‌گونه خدشه‌ای به هویت ملی یا حق بازگشت پناهجویان فلسطینی وارد نخواهد کرد.

وی تأکید کرد که دو طرف بر اصل «انحصار سلاح در دست دولت لبنان و پایان هرگونه مظاهر مسلحانه خارج از کنترل دولت» پایبند هستند.