این ویدئو که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، مربوط به حادثه‌ای در دسامبر ۲۰۱۷ است که در آن یک تک‌تیرانداز اسرائیلی یک مرد فلسطینی را هدف قرارداد و به‌پای او شلیک کرد.

باردم پیش ‌از این نیز رفتارهای اسرائیل در غزه را جنایات علیه بشریت خوانده و از جامعه جهانی خواسته بود مسئولان این اقدامات را مورد پیگرد قرار دهد.

با در نظر گرفتن هشدارهای پیشین باردم، این بازیگر مشهور سینما با انتشار ویدئو اخیر، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به بحران انسانی در غزه و ضرورت پاسخگویی اسرائیل به جنایات جنگی جلب کرده است.