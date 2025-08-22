سیاست
خاویر باردم: ارتش اسرائیل مثل نازی‌ها عمل می‌کند
بازیگر اسپانیایی برنده اسکار، با انتشار ویدئویی در صفحه خود در اینستاگرام ، حمله‌های اسرائیل به غزه را نسل کشی خواند و نوشت این اقدامات یادآور منطق نازی‌ها می‌باشد.
خاویر باردم، بازیگر مشهور اسپانیایی و برنده جایزه اسکار / عکس: AP
10 ساعت پیش

خاویر باردم، بازیگر مشهور اسپانیایی و برنده جایزه اسکار، روز گذشته در واکنشی تند به حملات ارتش اسرائیل در غزه، این نیروها را با نازی‌ها مقایسه کرد.

وی با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تصویری از یک تک‌تیرانداز اسرائیلی که به طور عمدی یک فلسطینی را هدف قرار می‌دهد به اشتراک گذاشت و در کپشن نوشت: ارتش اسرائیل، نازی است.

باردم این ویدئو را با صحنه‌هایی از فیلم «فهرست شیندلر» مقایسه کرد و نوشت: مأمور اسرائیلی یادآور افسر نازی، آمون لئوپولد گوت، است که تجسم عادی‌سازی شر و مصونیت خشونت در یک ساختار نظامی سرکوبگر بود.

وی تأکید کرد: امروز ارتش اسرائیل همان منطق ترور و غیرانسانی بودن را علیه مردم فلسطین اعمال می‌کند.

 این ویدئو که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، مربوط به حادثه‌ای در دسامبر ۲۰۱۷ است که در آن یک تک‌تیرانداز اسرائیلی یک مرد فلسطینی را هدف قرارداد و به‌پای او شلیک کرد.

باردم پیش ‌از این نیز رفتارهای اسرائیل در غزه را جنایات علیه بشریت خوانده و از جامعه جهانی خواسته بود مسئولان این اقدامات را مورد پیگرد قرار دهد.

با در نظر گرفتن هشدارهای پیشین باردم، این بازیگر مشهور سینما با انتشار ویدئو اخیر، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به بحران انسانی در غزه و ضرورت پاسخگویی اسرائیل به جنایات جنگی جلب کرده است.

