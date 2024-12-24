فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه یورونیوز، هوش مصنوعی را یک نیروی تحولآفرین برای آینده بشریت توصیف کرد و از کشورها خواست با یکدیگر همکاری کنند تا اصول اخلاقی لازم برای این فناوری تدوین و اجرایی شود. وی گفت: هوش مصنوعی تنها یک پیشرفت تکنولوژیک نیست، بلکه نیرویی است که آینده بشریت را شکل میدهد.
او همچنین به مسئولیت کشورها در توسعه این فناوری اشاره کرد و افزود: ما باید اطمینان حاصل کنیم که سیستمهای هوش مصنوعی بهگونهای طراحی و پیادهسازی شوند که عدالت، فراگیری و پاسخگویی در اولویت باشند.
رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری در ادامه به استراتژی ملی هوش مصنوعی این کشور پرداخت و اظهار داشت: استراتژی ملی هوش مصنوعی ترکیه، بازتابدهنده چشمانداز ما برای مشارکت فعال در نوآوری جهانی است و همزمان بر هماهنگی اجتماعی و ایمنی جامعه تأکید دارد.
آلتون تأکید کرد که ترکیه در چارچوب این استراتژی تلاش میکند فناوریهای هوش مصنوعی را بهگونهای توسعه دهد که خطرات آن کاهش یابد و حقوق انسانی به طور کامل رعایت شود.
وی در پایان گفت: ما از تمامی کشورها میخواهیم که برای تدوین دستورالعملهای اخلاقی و چارچوبهای نظارتی در حوزه هوش مصنوعی همکاری کنند. در صورت عدم نظارت صحیح، این فناوری میتواند تهدیداتی برای امنیت و حقوق بشر ایجاد کند. تنها از طریق همکاریهای بینالمللی میتوان از پتانسیل مثبت هوش مصنوعی به طور بهینه بهرهبرداری کرد.
در نهایت، آلتون تأکید کرد که هوش مصنوعی باید بهگونهای توسعه یابد که نهتنها موجب پیشرفت تکنولوژیکی شود بلکه به بهبود کیفیت زندگی انسانها و ارتقاء رفاه اجتماعی کمک کند. وی بر لزوم توجه به جنبههای اخلاقی و انسانی این فناوری تأکید کرده و افزود: توسعه هوش مصنوعی باید بهگونهای باشد که به نفع بشریت و با حفظ حقوق انسانی باشد.