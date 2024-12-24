فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه یورونیوز، هوش مصنوعی را یک نیروی تحول‌آفرین برای آینده بشریت توصیف کرد و از کشورها خواست با یکدیگر همکاری کنند تا اصول اخلاقی لازم برای این فناوری تدوین و اجرایی شود. وی گفت: هوش مصنوعی تنها یک پیشرفت تکنولوژیک نیست، بلکه نیرویی است که آینده بشریت را شکل می‌دهد.

او همچنین به مسئولیت کشورها در توسعه این فناوری اشاره کرد و افزود: ما باید اطمینان حاصل کنیم که سیستم‌های هوش مصنوعی به‌گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شوند که عدالت، فراگیری و پاسخگویی در اولویت باشند.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری در ادامه به استراتژی ملی هوش مصنوعی این کشور پرداخت و اظهار داشت: استراتژی ملی هوش مصنوعی ترکیه، بازتاب‌دهنده چشم‌انداز ما برای مشارکت فعال در نوآوری جهانی است و هم‌زمان بر هماهنگی اجتماعی و ایمنی جامعه تأکید دارد.