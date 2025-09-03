دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه سوم سپتامبر در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد رژه‌های نظامی چین به عنوان چالشی علیه آمریکا تلقی نمی‌شود. وی تصریح کرد با ، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین روابط خوبی دارد و اضافه کرد: چین به ما بسیار بیشتر از آنچه ما به آن‌ها نیاز داریم، نیاز دارد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه آمریکا از سوی چین و برخی کشورهای دیگر اظهار داشت: قطعاً نه. چین به ما نیاز دارد.