ترامپ: رژه‌های نظامی چین «چالش برای آمریکا» نیست
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد رژه‌های نظامی چین، تهدیدی برای آمریکا نیست و بر اهمیت روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد.
عکس : AP
3 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه سوم سپتامبر در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد رژه‌های نظامی چین به عنوان چالشی علیه آمریکا تلقی نمی‌شود. وی تصریح کرد با ، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین روابط خوبی دارد و اضافه کرد: چین به ما بسیار بیشتر از آنچه ما به آن‌ها نیاز داریم، نیاز دارد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه آمریکا از سوی چین و برخی کشورهای دیگر اظهار داشت: قطعاً نه. چین به ما نیاز دارد.

وی در یک برنامه رادیویی نیز افزود از ایجاد «محور قدرت» میان روسیه و چین نگرانی ندارد و تصریح کرد: آنها هرگز از توان نظامی خود علیه آمریکا استفاده نخواهند کرد. باور کنید، این بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا طی مذاکرات صلح روسیه و اوکراین نیز اعلام کرد از وی «ناامید» شده است و افزود آمریکا اقدامات لازم برای کمک به مردم اوکراین را انجام خواهد داد.

