وی با اشاره غیرمستقیم به مخالفت مسکو با عضویت اوکراین در ناتو، تصریح کرد: باید برای اوکراین وضعیت بی‌طرف، غیرهم‌پیمان و غیرهسته‌ای تضمین شود.

در مقابل، مقامات اوکراینی اعلام کرده‌اند که این تصمیم صرفاً به خود کی‌یف مربوط است و روسیه حق دخالت در آن را ندارد. ناتو نیز بار دیگر تأکید کرده است که مسکو حقی برای وتوی عضویت اوکراین در این پیمان ندارد.

در تحولات سیاسی آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، روز سه‌شنبه گفت که از ولادیمیر پوتین «بسیار ناامید» شده است. وی یادآور شد که پس از نشست ماه آگوست با رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا، انتظار داشت دیداری میان ولودیمیر زلنسکی و پوتین برگزار شود، اما این دیدار به دلیل کارشکنی مسکو انجام نشد.

زلنسکی نیز پیش‌تر گفته بود که روسیه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این نشست به کار گرفته است، در حالی که کرملین اعلام کرده بود دستورکار مشخصی برای چنین دیداری وجود ندارد.

لاوروف در پایان خاطرنشان کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره‌کننده روسیه و اوکراین همچنان در تماس مستقیم هستند. با این وجود، با توجه به حملات نظامی مستمر و رد هرگونه مصالحه از سوی کی‌یف و متحدان غربی، آینده روند دیپلماتیک همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.