روسیه و آمریکا برای گفت‌وگوهای جدید هماهنگ می‌شوند
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو و واشنگتن در حال تدارک دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای دوجانبه هستند.
روسیه و آمریکا برای گفت‌وگوهای جدید هماهنگ می‌شوند
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه / عکس: Reuters
3 سپتامبر 2025

خبرگزاری دولتی ریانووستی، روز چهارشنبه سوم سپتامبر، به نقل از ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد که مسکو و ایالات متحده در حال هماهنگی برای دور بعدی گفت‌وگوهای دوجانبه هستند.

این در حالی است که زاخارووا تصریح کرد که کی‌یف و متحدان غربی‌اش هرگونه امکان مصالحه برای پایان جنگ را رد کرده‌اند.

زاخارووا افزود: چشم‌انداز پیشرفت در این گفت‌وگوها نامشخص است، زیرا کی‌یف و متحدانش هرگونه امکان مصالحه برای پایان جنگ را رد کرده‌اند. وی گفت: در شرایطی که طرف اوکراینی و حامیان غربی‌اش بر رد هر نوع توافق اصرار دارند، نمی‌توان انتظار داشت این روند آسان باشد.

در همین حال، اداره نظامی کی‌یف از یک حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین خبر داد. تیمور تکاچنکو، رئیس این اداره، در تلگرام اعلام کرد: پدافند هوایی در کی‌یف فعال است! تا زمانی که وضعیت عادی اعلام نشده، در پناهگاه‌ها بمانید.

بر اساس گزارش‌ها، همزمان با هشدارهای سراسری، نیروی هوایی اوکراین نسبت به احتمال حملات موشکی و پهپادی روسیه اخطار داده بود.

در بخش دیگری از تحولات، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در گفت‌وگو با یک روزنامه اندونزیایی که متن آن در وب‌سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، مواضع مسکو درباره آینده مذاکرات را تشریح کرد.

وی گفت: برای اینکه صلح پایدار محقق شود، واقعیت‌های جدید ارضی باید به رسمیت شناخته شود و در قالب حقوق بین‌الملل تثبیت گردد.

لاوروف همچنین خواستار ایجاد یک نظام جدید برای تضمین‌های امنیتی مابین روسیه و اوکراین شد و تأکید کرد که این چارچوب باید بخشی از معماری امنیتی برابر در اوراسیا باشد.

وی با اشاره غیرمستقیم به مخالفت مسکو با عضویت اوکراین در ناتو، تصریح کرد: باید برای اوکراین وضعیت بی‌طرف، غیرهم‌پیمان و غیرهسته‌ای تضمین شود.

در مقابل، مقامات اوکراینی اعلام کرده‌اند که این تصمیم صرفاً به خود کی‌یف مربوط است و روسیه حق دخالت در آن را ندارد. ناتو نیز بار دیگر تأکید کرده است که مسکو حقی برای وتوی عضویت اوکراین در این پیمان ندارد.

در تحولات سیاسی آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، روز سه‌شنبه گفت که از ولادیمیر پوتین «بسیار ناامید» شده است. وی یادآور شد که پس از نشست ماه آگوست با رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا، انتظار داشت دیداری میان ولودیمیر زلنسکی و پوتین برگزار شود، اما این دیدار به دلیل کارشکنی مسکو انجام نشد.

زلنسکی نیز پیش‌تر گفته بود که روسیه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این نشست به کار گرفته است، در حالی که کرملین اعلام کرده بود دستورکار مشخصی برای چنین دیداری وجود ندارد.

لاوروف در پایان خاطرنشان کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره‌کننده روسیه و اوکراین همچنان در تماس مستقیم هستند. با این وجود، با توجه به حملات نظامی مستمر و رد هرگونه مصالحه از سوی کی‌یف و متحدان غربی، آینده روند دیپلماتیک همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

