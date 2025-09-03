چین روز چهارشنبه سوم سپتامبر، در رژه‌ای بزرگ و رسمی به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار سه‌گانه هسته‌ای زمینی، دریایی و هوایی خود را به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری شین‌هوا چین، در این رژه، سه‌گانه هسته‌ای این کشور شامل موشک دوربرد هوایی «جینگ‌لی-۱»، موشک بین‌قاره‌ای زیردریایی پرتاب «جو لانگ-۳» و موشک بین‌قاره‌ای زمینی «دونگ‌فنگ-۶۱» و نسخه جدید «دونگ‌فنگ-۳۱» به نمایش گذاشته شد.

رسانه‌های دولتی این کشور، این تسلیحات را قدرت استراتژیک «برتر» چین توصیف کرده و بر نقش آن‌ها در حفاظت از حاکمیت، امنیت و عزت ملی چین تأکید کردند. معرفی این سه‌گانه هسته‌ای گامی مهم در نشان دادن توانایی چین برای انجام حملات تلافی‌جویانه از زمین، دریا و هوا و ایجاد قابلیت بازدارندگی محسوب می‌شود.