چین روز چهارشنبه سوم سپتامبر، در رژهای بزرگ و رسمی به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار سهگانه هستهای زمینی، دریایی و هوایی خود را به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری شینهوا چین، در این رژه، سهگانه هستهای این کشور شامل موشک دوربرد هوایی «جینگلی-۱»، موشک بینقارهای زیردریایی پرتاب «جو لانگ-۳» و موشک بینقارهای زمینی «دونگفنگ-۶۱» و نسخه جدید «دونگفنگ-۳۱» به نمایش گذاشته شد.
رسانههای دولتی این کشور، این تسلیحات را قدرت استراتژیک «برتر» چین توصیف کرده و بر نقش آنها در حفاظت از حاکمیت، امنیت و عزت ملی چین تأکید کردند. معرفی این سهگانه هستهای گامی مهم در نشان دادن توانایی چین برای انجام حملات تلافیجویانه از زمین، دریا و هوا و ایجاد قابلیت بازدارندگی محسوب میشود.
به گفته مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، زرادخانه هستهای چین سریعتر از هر کشور دیگری رشد کرده و تا اوایل سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۰۰ کلاهک هستهای رسیده است. بر اساس سالنامه SIPRI مربوط به سال ۲۰۲۵، موجودی هستهای این کشور از سال ۲۰۲۳ تاکنون سالانه تقریباً ۱۰۰ کلاهک افزایش یافته است.