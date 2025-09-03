سیاست
1 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور چین: بشریت با انتخاب بین صلح و جنگ روبه‌رو است
رئیس‌جمهور چین، اعلام کرد بشریت با انتخاب حیاتی میان صلح و جنگ مواجه است و بر لزوم حذف ریشه‌های اختلاف و جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی تأکید کرد.
رئیس‌جمهور چین: بشریت با انتخاب بین صلح و جنگ روبه‌رو است
عکس : AP
3 سپتامبر 2025

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در جریان رژه نظامی بزرگ در میدان تیان‌آن‌من پکن، به مناسبت پیروزی چین در جنگ جهانی دوم و هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل، اعلام کرد بشریت با انتخاب سرنوشت‌ساز میان صلح و جنگ مواجه است و بر لزوم گفت‌وگو، همکاری برد-برد و جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی تأکید کرد.

شی جین‌پینگ افزود ملت چین مسیر احیای خود را ادامه خواهد داد و آرمان صلح و توسعه بشریت پیروز خواهد شد. وی تأکید کرد چین به مسیر توسعه مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دهد و برای تقویت امنیت مشترک جهانی تلاش خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد ارتش این کشور به صلح جهانی کمک خواهد کرد و افزود: چینی‌ها از خشونت و زورگویی نمی‌ترسند.

شی جین‌پینگ همچنین گفت: مردم چین با فداکاری عظیم در جنگ مقاومت در برابر تجاوز ژاپن سهم عمده‌ای در نجات تمدن بشری و دفاع از صلح جهانی داشته‌اند که بخشی مهم از جنگ جهانی ضدفاشیستی بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us