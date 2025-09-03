شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در جریان رژه نظامی بزرگ در میدان تیان‌آن‌من پکن، به مناسبت پیروزی چین در جنگ جهانی دوم و هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل، اعلام کرد بشریت با انتخاب سرنوشت‌ساز میان صلح و جنگ مواجه است و بر لزوم گفت‌وگو، همکاری برد-برد و جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی تأکید کرد.

شی جین‌پینگ افزود ملت چین مسیر احیای خود را ادامه خواهد داد و آرمان صلح و توسعه بشریت پیروز خواهد شد. وی تأکید کرد چین به مسیر توسعه مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دهد و برای تقویت امنیت مشترک جهانی تلاش خواهد کرد.