شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در جریان رژه نظامی بزرگ در میدان تیانآنمن پکن، به مناسبت پیروزی چین در جنگ جهانی دوم و هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل، اعلام کرد بشریت با انتخاب سرنوشتساز میان صلح و جنگ مواجه است و بر لزوم گفتوگو، همکاری برد-برد و جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی تأکید کرد.
شی جینپینگ افزود ملت چین مسیر احیای خود را ادامه خواهد داد و آرمان صلح و توسعه بشریت پیروز خواهد شد. وی تأکید کرد چین به مسیر توسعه مسالمتآمیز خود ادامه میدهد و برای تقویت امنیت مشترک جهانی تلاش خواهد کرد.
رئیسجمهور چین خاطرنشان کرد ارتش این کشور به صلح جهانی کمک خواهد کرد و افزود: چینیها از خشونت و زورگویی نمیترسند.
شی جینپینگ همچنین گفت: مردم چین با فداکاری عظیم در جنگ مقاومت در برابر تجاوز ژاپن سهم عمدهای در نجات تمدن بشری و دفاع از صلح جهانی داشتهاند که بخشی مهم از جنگ جهانی ضدفاشیستی بود.