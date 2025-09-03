سیاست
1 دقیقه خواندن
حمله پهپادی اسرائیل به نزدیکی مقر یونیفل در لبنان
یونیفل اعلام کرد که پهپادهای اسرائیل چهار نارنجک به نزدیکی مقر نیروهای این نهاد در جنوب‌شرقی روستای مروحین پرتاب کردند؛ این حمله یکی از جدی‌ترین اقدامات علیه کارکنان و تجهیزات یونیفل از زمان توافق آتش‌بس تاکنون است.
حمله پهپادی اسرائیل به نزدیکی مقر یونیفل در لبنان
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان / عکس: Reuters
3 سپتامبر 2025

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، به اختصار یونیفل، روز چهارشنبه ۳ سپتامبر، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پهپادهای اسرائیلی صبح روز سه‌شنبه، چهار نارنجک به نزدیکی مقر نیروهای این سازمان در جنوب‌شرقی روستای مروحین در جنوب لبنان که مشغول پاک‌سازی موانع جاده‌ای برای دسترسی به یکی از مواضع سازمان ملل بودند، پرتاب کردند.

بر اساس گزارش یونیفل، یک نارنجک در فاصله حدود ۲۰ متری و سه نارنجک دیگر در فاصله تقریباً ۱۰۰ متری از پرسنل و خودروهای سازمان ملل اصابت کرده است.

این نهاد افزود که ارتش اسرائیل پیش از آغاز عملیات پاک‌سازی توسط یونیفل، از آن مطلع شده بود.

یونیفل این اقدام را یکی از جدی‌ترین حملات علیه کارکنان و تجهیزات خود از زمان توافق آتش‌بس در نوامبر سال گذشته تاکنون توصیف کرده است.

مطالب پیشنهادی

هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد و پس از آن، اعلام کرد که یک روند یک‌ساله برای عقب‌نشینی منظم و ایمن آغاز خواهد شد.

یونیفل که از سال ۱۹۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده، مشغول به گشت‌زنی مرز جنوبی لبنان با اسرائیل است.

مرتبطTRT Global - کشف شبکه گسترده تونل‌های تسلیحاتی در جنوب لبنان
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us