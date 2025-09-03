نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، به اختصار یونیفل، روز چهارشنبه ۳ سپتامبر، طی بیانیهای اعلام کرد که پهپادهای اسرائیلی صبح روز سهشنبه، چهار نارنجک به نزدیکی مقر نیروهای این سازمان در جنوبشرقی روستای مروحین در جنوب لبنان که مشغول پاکسازی موانع جادهای برای دسترسی به یکی از مواضع سازمان ملل بودند، پرتاب کردند.
بر اساس گزارش یونیفل، یک نارنجک در فاصله حدود ۲۰ متری و سه نارنجک دیگر در فاصله تقریباً ۱۰۰ متری از پرسنل و خودروهای سازمان ملل اصابت کرده است.
این نهاد افزود که ارتش اسرائیل پیش از آغاز عملیات پاکسازی توسط یونیفل، از آن مطلع شده بود.
یونیفل این اقدام را یکی از جدیترین حملات علیه کارکنان و تجهیزات خود از زمان توافق آتشبس در نوامبر سال گذشته تاکنون توصیف کرده است.
هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد و پس از آن، اعلام کرد که یک روند یکساله برای عقبنشینی منظم و ایمن آغاز خواهد شد.
یونیفل که از سال ۱۹۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده، مشغول به گشتزنی مرز جنوبی لبنان با اسرائیل است.