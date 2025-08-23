امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه و همسر رئیس‌جمهور کشور در نامه‌ای به ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار آن شد که حساسیت و توجه‌ای که نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده است را برای کودکان و غیرنظامیان گرفتار در بحران انسانی غزه نیز ابراز کند.

وی در این نامه با احترام و محبت، خاطرات دیدارهای گذشته در کاخ سفید و گفتگوهای صمیمانه با ملانیا ترامپ را مرور کرد و تأکید کرد که حتی پس از گذشت شش سال، این خاطرات همچنان برای وی تازه و زنده است.

امینه اردوغان افزود که در جریان صرف غذا و قدم‌زنی در باغ، سخنان ترامپ نشان‌دهنده حساسیت انسانی، وجدان‌مند و توجه به مسائل روز بود و این حساسیت در نامه اخیر ملانیا ترامپ به ولادیمیر پوتین نیز کاملاً مشهود است.

وی در ادامه نوشت: همان‌طور که در نامه شما آمده است، حق کودکان برای رشد در محیطی پر از محبت و امن یک حق جهانی و غیرقابل بحث است. این حق متعلق به هیچ جغرافیا، نژاد، قومیت، گروه دینی یا ایدئولوژی خاصی نیست. بنابراین، حمایت از محرومان و کسانی که از این حق محروم شده‌اند، در درجه اول یک مسئولیت بزرگ در برابر خانواده بشریت است. به ویژه به عنوان همسر یک رهبر، حساسیت شما نسبت به زندگی‌هایی که تحت تأثیر مخرب جنگ اوکراین نابود شده، خانواده‌های متلاشی و کودکانی که یتیم مانده‌اند، اقدامی امیدبخش است. درخواست شما برای بازگرداندن لبخندهای از دست رفته کودکان اوکراینی که مجبور به سکوت شده‌اند، بسیار معنادار است. باور دارم حساسیتی که نسبت به ۶۴۸ کودک اوکراینی جان‌باخته در جنگ نشان دادید، به شکل قوی‌تری درباره غزه نیز نشان خواهید داد؛ جایی که طی دو سال، ۶۲ هزار غیرنظامی بی‌گناه ــ که ۱۸ هزار نفرشان کودک بودند ــ بی‌رحمانه به قتل رسیده‌اند.

بانوی اول ترکیه در ادامه به وضعیت بی‌سابقه غزه اشاره کرده و نوشته است: صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در غزه‌ای که هر ۴۵ دقیقه یک کودک کشته می‌شود، بخش بالای زمین را به «جهنم کودکان» و زیر زمین را به «گورستان کودکان» تشبیه کرده است.

وی پرسید آیا می‌توانست تصور کرد روزی از مفهوم «سرباز ناشناس» برای کودکان استفاده شود و افزود که هزاران کودک غزه‌ای که حتی نامشان مشخص نشده، در کفن‌هایشان با عبارت «نوزاد ناشناس» دفن می‌شوند و این موضوع وجدان جهانی را جریحه‌دار می‌کند.