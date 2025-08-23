ترکیه
بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه درباره قحطی در غزه و سیاست‌های نسل‌کشی اسرائیل
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای درباره قحطی در غزه، با استناد به گزارش‌های سازمان ملل، ابعاد فاجعه انسانی ناشی از سیاست‌های نسل‌کشی دولت نتانیاهو علیه فلسطینی‌ها را بار دیگر برجسته کرد.
23 اوت 2025

وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه ۲۳ آگوست ۲۰۲۵ با انتشار بیانیه‌ای درباره قحطی در غزه اعلام کرد: گزارش سامانه یکپارچه طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی (IPC) که با حمایت سازمان ملل تهیه شده و اظهارات دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این گزارش، بار دیگر ابعاد فاجعه انسانی ناشی از سیاست‌های نسل‌کشی دولت نتانیاهو علیه فلسطینی‌ها در غزه را آشکار کرده است.

بیانیه می‌افزاید: آنچه اسرائیل را جسور و بی‌پروا کرده، مصون ماندن از مجازات برای جنایات جنگی و نقض‌های حقوق بین‌الملل تا امروز است.

در ادامه آمده است: تأمین آتش‌بس پایدار، پاسخ‌گویی مسئولان در دادگاه‌ها و باز نگه داشتن بدون وقفه گذرگاه‌های کمک‌های انسانی، از ابتدایی‌ترین وظایف حقوق بین‌الملل و بشریت است.

در پایان بیانیه تأکید شده است: ترکیه حمایت خود را از مبارزه عادلانه ملت فلسطین بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی ادامه خواهد داد.

 

