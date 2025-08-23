وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه ۲۳ آگوست ۲۰۲۵ با انتشار بیانیه‌ای درباره قحطی در غزه اعلام کرد: گزارش سامانه یکپارچه طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی (IPC) که با حمایت سازمان ملل تهیه شده و اظهارات دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این گزارش، بار دیگر ابعاد فاجعه انسانی ناشی از سیاست‌های نسل‌کشی دولت نتانیاهو علیه فلسطینی‌ها در غزه را آشکار کرده است.

بیانیه می‌افزاید: آنچه اسرائیل را جسور و بی‌پروا کرده، مصون ماندن از مجازات برای جنایات جنگی و نقض‌های حقوق بین‌الملل تا امروز است.

در ادامه آمده است: تأمین آتش‌بس پایدار، پاسخ‌گویی مسئولان در دادگاه‌ها و باز نگه داشتن بدون وقفه گذرگاه‌های کمک‌های انسانی، از ابتدایی‌ترین وظایف حقوق بین‌الملل و بشریت است.