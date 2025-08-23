این مرکز درمانی اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته دو جسد و ۲۶ مجروح دریافت کرده که بیشتر آن‌ها از حملات پهپادی به مناطق مسکونی و تجمعات نزدیک نقاط توزیع کمک‌های انسانی در جنوب غزه بوده‌اند.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل نزدیک به ۶۲٬۳۰۰ فلسطینی را در غزه کشته است. این کارزار نظامی غزه را ویران کرده و این منطقه اکنون با قحطی روبه‌رو است.

از سوی دیگر نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع وقت وی، یوآو گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ در غزه با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه است.