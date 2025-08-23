به گزارش منابع پزشکی، دستکم ۱۶ فلسطینی روز شنبه ۲۳ آگوست طی حملات اسرائیل به چادرهای اسکان آوارگان در خانیونس و مناطق مرکزی غزه کشته شدند.
توپخانه اسرائیل چادرهایی را که خانوادههای آواره را در منطقه اصداء در شمالغربی خانیونس پناه داده بودند، هدف قرار داد و ۱۲ نفر از جمله شش کودک و یک نوزاد را کشت و چندین نفر دیگر را زخمی کرد.
در حملهای جداگانه، یک پهپاد اسرائیلی خانهای را در اردوگاه پناهندگان المغازی در مرکز غزه هدف قرار داد که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد.
بیمارستان العوده گزارش داد که پس از حملات پهپادهای اسرائیلی به یک آپارتمان در اردوگاه پناهندگان النصیرات، تلفات بیشتری ثبت شده است.
این مرکز درمانی اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته دو جسد و ۲۶ مجروح دریافت کرده که بیشتر آنها از حملات پهپادی به مناطق مسکونی و تجمعات نزدیک نقاط توزیع کمکهای انسانی در جنوب غزه بودهاند.
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل نزدیک به ۶۲٬۳۰۰ فلسطینی را در غزه کشته است. این کارزار نظامی غزه را ویران کرده و این منطقه اکنون با قحطی روبهرو است.
از سوی دیگر نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع وقت وی، یوآو گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ در غزه با پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری مواجه است.