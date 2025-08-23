بر اساس گزارش سامانه یکپارچه طبقهبندی مراحل امنیت غذایی (IPC) تا تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۲۵، شواهد کافی برای قحطی شدید در شهر غزه وجود دارد. این سازمان اعلام کرد که پس از ۲۲ ماه حملات بیرحمانه، بیش از نیم میلیون نفر در شرایط فاجعهآمیز گرسنگی، فقر و مرگ قرار دارند. پیشبینی شده است که قحطی به دیگر مناطق غزه نیز گسترش یابد.
این سامانه اعلام کرد که حدود ۱ میلیون نفر، معادل ۵۴ درصد جمعیت غزه، در سطح چهارم قحطی (اضطراری) و ۳۹۶ هزار نفر در سطح سوم قحطی (بحران) قرار دارند.
انتظار میرود تا پایان سپتامبر تعداد افرادی که در سطح پنجم هستند به ۶۴۱ هزار نفر برسد و شمار افراد در سطح چهارم به ۱.۱۴ میلیون نفر افزایش یابد.
همچنین پیشبینی شده تا ژوئن ۲۰۲۶ حداقل ۱۳۲ هزار کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه حاد شوند.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که قحطی نتیجه مستقیم اقدامات دولت اسرائیل است و محدود کردن ورود کمکهای انسانی و منابع ضروری زندگی، استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی، جنایت جنگی و قتل عمد به شمار میآید.
دولت فلسطین نیز تاکید کرد که گزارش (IPC) نشان میدهد غزه با فاجعه انسانی و گرسنگی سیستماتیک مواجه است.
۲.۴ میلیون فلسطینی، از جمله ۱.۲ میلیون کودک، در غزه به دلیل بسته بودن گذرگاهها و محدود شدن ورود کمکهای انسانی، در شدیدترین سطح قحطی و سوءتغذیه سطح پنجم قرار گرفتهاند. همچنین کمکهای انسانی ارسالی، توسط گروههای محلی تحت حفاظت ارتش اسرائیل مصادره شده و به دست نیازمندان واقعی نرسیده است
در مقابل وزارت امور خارجه اسرائیل گزارش سامانه یکپارچه طبقهبندی مراحل امنیت غذایی را رد کرده و اعلام کرد در غزه قحطی وجود ندارد و این سامانه را به اتهامات بیاساس علیه تلآویو متهم کرد.
از سوی دیگر کارشناسان سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) ، برنامه جهانی غذا و یونیسف هشدار دادند که قحطی در غزه در مقیاسی بیسابقه رخ داده و انتظار میرود تا پایان سپتامبر این شرایط وخیمتر شود. همچنین، سوءتغذیه حاد کودکان از ژانویه تاکنون شش برابر شده و در ماه جولای به ۱۳ هزار کودک رسیده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز قحطی در غزه را یک فاجعه انسانی و نتیجه مستقیم اقدامات انسانی توصیف کرد و تأکید نمود که وضعیت پیش آمده نه یک حادثه طبیعی بلکه ناشی از تصمیمها و سیاستهای انسانی است.
وی بر ضرورت دسترسی فوری مردم غزه به غذا و دارو و همچنین پایان دادن به محاصره و محدودیتهای اعمال شده بر کمکهای انسانی تأکید کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند جان شمار زیادی از مردم، به ویژه کودکان، را تهدید کند.
در سطح بینالمللی نیز، واکنشها به قحطی در غزه ادامه دارد. فیلیپ لازارینی، کمیسر ارشد آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا) ، قحطی را نتیجه مستقیم محاصره اسرائیل دانست و خواستار آتشبس فوری و اجازه فعالیت بدون مانع سازمانهای انسانی شد.
همچنین، حجه لحبیب، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا، با تأکید بر وخامت اوضاع، خواستار دسترسی فوری و بدون مانع مردم غزه به کمکهای انسانی شد.
از سوی دیگر، دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، وضعیت قحطی در غزه را کاملاً قابل پیشگیری و ناشی از اقدامات انسانی توصیف کرد و اسرائیل را به توقف اقدامات خود و اجازه رساندن کمکها به مردم نیازمند فراخواند.
علاوه بر این، ایرلند، سوئیس و اسلوونی نیز بر ضرورت دسترسی فوری و کامل مردم غزه به کمکهای انسانی و پایان دادن به محدودیتها تأکید کردند.
حماس همچنین گزارش سامانه یکپارچه طبقهبندی مراحل امنیت غذایی را بهعنوان مدرکی بر محکومیت بیش از ۲ میلیون فلسطینی به قحطی توسط اسرائیل دانست و خواستار توقف فوری حملات و تأمین غذا، دارو، آب و سوخت برای مردم غزه شد.
در همین حال، اقدامات اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی ادامه دارد؛ این کشور قطع ۲۹۷ هکتار از زمینهای فلسطینیان در الموغاییر را تصویب کرده و ارتش اسرائیل با یورش، بازداشت جوانان، توقیف و تخریب وسایل نقلیه و توقف فعالیت آمبولانسهای فلسطینیها را ادامه میدهد.
تصاویر منتشرشده همچنین نشاندهنده تخریب خانهها، قطع درختان و بازداشت فلسطینیان است.
آمار کلی خسارات و تلفات نیز همچنان شدید است، در غزه تاکنون ۶۲ هزار و ۲۶۳ نفر کشته و ۱۵۷ هزار و ۳۶۵ نفر زخمی شدهاند و بیش از ۹ هزار نفر مفقود شدهاند.
در کرانه باختری نیز بیش از ۱۱۵۰ کشته، حدود ۷ هزار زخمی و بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ بازداشت گزارش شده است. علاوه بر این، بر اثر قحطی تاکنون ۲۷۴ نفر، از جمله ۱۱۳ کودک، جان خود را از دست دادهاند.