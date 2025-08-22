منطقه‌
اسرائیل بررسی کاهش آب‌رسانی به شمال غزه برای انتقال فلسطینی‌ها به جنوب را آغاز کرد
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند دولت نتانیاهو قصد دارد آب‌رسانی به شمال غزه را کاهش دهد و هم‌زمان خطوط لوله به جنوب را تعمیر کند تا فلسطینی‌ها از شهر غزه به جنوب منتقل و اشغال کامل منطقه انجام شود.
چادر‌های آسیب‌دیده فلسطینی‌ها در پی حملات اسرائیل به غزه / عکس: AA
12 ساعت پیش

شبکه تلویزیونی اسرائیل اعلام کرد که دولت اسرائیل قصد دارد آب ارسال‌شده به شمال غزه را کاهش دهد و هم‌زمان دو خط لوله مستقیم به جنوب غزه را تعمیر کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که اسرائیل با اتهامات استفاده از کم‌آبی به عنوان ابزار نسل‌کشی علیه غزه، همراه با قحطی و محدودیت در رساندن کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو است.

از ژانویه سال جاری، اسرائیل تامین آب از شرکت ملی آب اسرائیل، مکوروت که یکی از آخرین منابع اصلی آب‌رسانی به غزه است، قطع کرده است.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرده که ارتش اسرائیل در ۹ مارس آخرین خط برق تغذیه‌کننده تصفیه‌خانه مرکزی جنوب دیرالبلح را نیز قطع کرده و تولید عمده آب آشامیدنی متوقف شده است.

روز چهارشنبه، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، طرح حمله موسوم به «ارابه‌های جدعون ۲» برای تصرف شهر غزه را با وجود تلاش‌های میانجی‌گری جاری و پذیرش پیشنهاد آتش‌بس از سوی گروه فلسطینی حماس، تایید کرد.

 کابینه امنیتی اسرائیل اوایل این ماه برنامه مرحله‌ای نتانیاهو برای تصرف کل غزه را تصویب کرد.

مرحله اول این برنامه شامل تصرف شهر غزه با جابه‌جایی حدود ۱ میلیون ساکن آن به جنوب، محاصره شهر و انجام حملات به مناطق مسکونی است.

 مرحله دوم شامل اشغال اردوگاه‌های پناهندگان در مرکز غزه است که بسیاری از آن‌ها پیش‌تر دچار ویرانی گسترده شده‌اند.

طبق این برنامه بیش از ۸۰۰ هزار فلسطینی به مناطق به اصطلاح انسان‌دوستانه در جنوب منتقل خواهند شد و پناهگاه‌ها، بیمارستان‌های صحرایی و زیرساخت‌های آب ایجاد می‌شوند؛ آماده‌سازی این اقدامات انتظار می‌رود در حدود سه هفته تکمیل شود.

از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل بیش از ۶۲ هزار و ۱۰۰ فلسطینی در غزه را کشته است و این کمپین نظامی غزه را ویران کرده و منطقه با قحطی روبه‌رو است.

در نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو و وزیر دفاع سابق وی، یوآو گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه، حکم دستگیری صادر کرد.

اسرائیل همچنین با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی عدالت به دلیل حملات خود علیه غزه مواجه است.

 

 

