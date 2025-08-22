شبکه تلویزیونی اسرائیل اعلام کرد که دولت اسرائیل قصد دارد آب ارسال‌شده به شمال غزه را کاهش دهد و هم‌زمان دو خط لوله مستقیم به جنوب غزه را تعمیر کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که اسرائیل با اتهامات استفاده از کم‌آبی به عنوان ابزار نسل‌کشی علیه غزه، همراه با قحطی و محدودیت در رساندن کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو است.

از ژانویه سال جاری، اسرائیل تامین آب از شرکت ملی آب اسرائیل، مکوروت که یکی از آخرین منابع اصلی آب‌رسانی به غزه است، قطع کرده است.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرده که ارتش اسرائیل در ۹ مارس آخرین خط برق تغذیه‌کننده تصفیه‌خانه مرکزی جنوب دیرالبلح را نیز قطع کرده و تولید عمده آب آشامیدنی متوقف شده است.

روز چهارشنبه، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، طرح حمله موسوم به «ارابه‌های جدعون ۲» برای تصرف شهر غزه را با وجود تلاش‌های میانجی‌گری جاری و پذیرش پیشنهاد آتش‌بس از سوی گروه فلسطینی حماس، تایید کرد.

کابینه امنیتی اسرائیل اوایل این ماه برنامه مرحله‌ای نتانیاهو برای تصرف کل غزه را تصویب کرد.

مرحله اول این برنامه شامل تصرف شهر غزه با جابه‌جایی حدود ۱ میلیون ساکن آن به جنوب، محاصره شهر و انجام حملات به مناطق مسکونی است.