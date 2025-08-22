امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، با همراهی رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی این کشور، ساختمانهای جدید انستیتوی اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم را در منطقه سینوی دوشنبه افتتاح کرد.
این مجموعه آموزشی و پژوهشی با ظرفیت پذیرش ۲۵۰۰ دانشجو، به یکی از مهمترین مراکز علمی و فرهنگی این کشور تبدیل شده است.
مجتمع امام اعظم با حمایت صندوق ذخیره ریاستجمهوری و کمک خیرین ساخته شده و در طراحی آن تلفیقی از معماری سنتی تاجیکستان و استانداردهای مدرن آموزشی به کار رفته است.
مساحت کلی این انستیتو بیش از دو هکتار بوده و شامل هفت ساختمان شش و هشت طبقه با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع است.
این مرکز دارای ۹۰ کلاس درس، تالار اجتماعات با ظرفیت ۵۱۳ نفر، دفاتر اداری، کتابخانه الکترونیکی، سالن امتحانات و مجموعههای ورزشی و درمانی است.
درمانگاه این انستیتو نیز توانایی ارائه خدمات به ۳۰۰ نفر را دارد و خوابگاه دانشجویی برای ۵۲۰ نفر آماده شده است. ساخت این پروژه از سال ۲۰۱۹ آغاز شده و با رعایت استانداردهای روز آموزشی و پژوهشی تکمیل شده است.
رئیسجمهور تاجیکستان در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که انستیتوی امام اعظم میتواند بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای علمی و فرهنگی کشور، در ارتقای دانش دینی و علمی دانشجویان نقشآفرینی کند.
همچنین، امامعلی رحمان از موزه علمی-فرهنگی انستیتو بازدید کرد؛ موزهای که نسخههای خطی نادر قرآن کریم، آثار دانشمندان بزرگ اسلامی، سنگنوشتهها، تابلوهای خوشنویسی و اشیای تاریخی مرتبط با تمدن اسلامی را در خود جای داده است.
رئیسجمهور تاجیکستان ایجاد این موزه را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با تاریخ اسلام در تاجیکستان و نقش اندیشمندان این کشور در تمدن اسلامی دانست.