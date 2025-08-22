امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، با همراهی رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی این کشور، ساختمان‌های جدید انستیتوی اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم را در منطقه سینوی دوشنبه افتتاح کرد.

این مجموعه آموزشی و پژوهشی با ظرفیت پذیرش ۲۵۰۰ دانشجو، به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فرهنگی این کشور تبدیل شده است.

مجتمع امام اعظم با حمایت صندوق ذخیره ریاست‌جمهوری و کمک خیرین ساخته شده و در طراحی آن تلفیقی از معماری سنتی تاجیکستان و استانداردهای مدرن آموزشی به کار رفته است.

مساحت کلی این انستیتو بیش از دو هکتار بوده و شامل هفت ساختمان شش و هشت طبقه با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع است.

این مرکز دارای ۹۰ کلاس درس، تالار اجتماعات با ظرفیت ۵۱۳ نفر، دفاتر اداری، کتابخانه الکترونیکی، سالن امتحانات و مجموعه‌های ورزشی و درمانی است.