منطقه‌
2 دقیقه خواندن
افتتاح ساختمان‌های جدید انستیتوی اسلامی تاجیکستان
رئیس‌جمهور تاجیکستان ساختمان‌های جدید انستیتوی اسلامی امام اعظم در دوشنبه را افتتاح کرد؛ این مجموعه با ظرفیت پذیرش ۲۵۰۰ دانشجو به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فرهنگی این کشور تبدیل شده است.
افتتاح ساختمان‌های جدید انستیتوی اسلامی تاجیکستان
امامعلی رحمان و رستم امامعلی در حال دیدار از ساختمان‌های جدید انستیتوت اسلامی تاجیکستان / عکس: دفتر مطبوعاتی رئیس‌جمهور تاجیکستان
15 ساعت پیش

امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، با همراهی رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی این کشور، ساختمان‌های جدید انستیتوی اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم را در منطقه سینوی دوشنبه افتتاح کرد.

این مجموعه آموزشی و پژوهشی با ظرفیت پذیرش ۲۵۰۰ دانشجو، به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فرهنگی این کشور تبدیل شده است.

مجتمع امام اعظم با حمایت صندوق ذخیره ریاست‌جمهوری و کمک خیرین ساخته شده و در طراحی آن تلفیقی از معماری سنتی تاجیکستان و استانداردهای مدرن آموزشی به کار رفته است.

مساحت کلی این انستیتو بیش از دو هکتار بوده و شامل هفت ساختمان شش و هشت طبقه با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع است.

این مرکز دارای ۹۰ کلاس درس، تالار اجتماعات با ظرفیت ۵۱۳ نفر، دفاتر اداری، کتابخانه الکترونیکی، سالن امتحانات و مجموعه‌های ورزشی و درمانی است.

مطالب پیشنهادی

درمانگاه این انستیتو نیز توانایی ارائه خدمات به ۳۰۰ نفر را دارد و خوابگاه دانشجویی برای ۵۲۰ نفر آماده شده است. ساخت این پروژه از سال ۲۰۱۹ آغاز شده و با رعایت استانداردهای روز آموزشی و پژوهشی تکمیل شده است.

رئیس‌جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که انستیتوی امام اعظم می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های علمی و فرهنگی کشور، در ارتقای دانش دینی و علمی دانشجویان نقش‌آفرینی کند.

همچنین، امامعلی رحمان از موزه علمی-فرهنگی انستیتو بازدید کرد؛ موزه‌ای که نسخه‌های خطی نادر قرآن کریم، آثار دانشمندان بزرگ اسلامی، سنگ‌نوشته‌ها، تابلوهای خوشنویسی و اشیای تاریخی مرتبط با تمدن اسلامی را در خود جای داده است.

رئیس‌جمهور تاجیکستان ایجاد این موزه را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با تاریخ اسلام در تاجیکستان و نقش اندیشمندان این کشور در تمدن اسلامی دانست.

مرتبطTRT Global - نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی تاجیکستان در آستانه برگزار شد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us