به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و سرگئی لاوروف همتای روس وی روز شنبه ۲۳ آگوست در تماس تلفنی درباره تهدید طرف‌های اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رایزنی کردند.

دو وزیر با اشاره به اینکه طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، تأکید کردند که این کشورها همچنین با حمایت از حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده‌اند و بنابراین هیچ مبنای حقوقی یا اخلاقی برای استفاده از این مکانیسم ندارند.

عراقچی همچنین به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تمدید تاریخ انقضای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ که شامل سازوکار اسنپ‌بک است، اشاره کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره تمدید این مدت‌زمان، در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است.

دو وزیر همچنین بر اهمیت تداوم تعاملات و مشورت‌های دوجانبه در سطوح مختلف تأکید کردند.

در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان توافقی امضا کردند که بر اساس آن در ازای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها لغو شد. اما ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند.

از سوی دیگر ایران از کشورهای اروپایی خواست برای جبران اقدامات آمریکا، تدابیری اتخاذ کنند، اما اروپایی‌ها هرچند از اقدام آمریکا انتقاد کردند، اقدامی عملی انجام ندادند.