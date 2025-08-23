منطقه‌
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی، تهدید کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را بررسی کردند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: Reuters
به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و سرگئی لاوروف همتای روس وی روز شنبه ۲۳ آگوست در تماس تلفنی درباره تهدید طرف‌های اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رایزنی کردند.

دو وزیر با اشاره به اینکه طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، تأکید کردند که این کشورها همچنین با حمایت از حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده‌اند و بنابراین هیچ مبنای حقوقی یا اخلاقی برای استفاده از این مکانیسم ندارند.

عراقچی همچنین به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تمدید تاریخ انقضای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ که شامل سازوکار اسنپ‌بک است، اشاره کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره تمدید این مدت‌زمان، در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است.

 دو وزیر همچنین بر اهمیت تداوم تعاملات و مشورت‌های دوجانبه در سطوح مختلف تأکید کردند.

در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان توافقی امضا کردند که بر اساس آن در ازای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها لغو شد. اما ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند.

از سوی دیگر ایران از کشورهای اروپایی خواست برای جبران اقدامات آمریکا، تدابیری اتخاذ کنند، اما اروپایی‌ها هرچند از اقدام آمریکا انتقاد کردند، اقدامی عملی انجام ندادند.

ایران پس از یک سال به‌تدریج اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق را کاهش داد و غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا را آغاز کرد.

سه کشور اروپایی طرف توافق، موسوم به E3، پس از خروج آمریکا، ایران را به فعال‌سازی بند «اسنپ‌بک» که در صورت نقض توافق اجازه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را می‌دهد، تهدید کرده‌اند. مهلت اجرای این مکانیزم تا ۱۸ اکتبر ادامه دارد.

افزون بر این ایران و سه کشور اروپایی در ۲۵ جولای در سطح معاونان وزیر امور خارجه در استانبول دیدار کردند و طی این دیدار بر ادامه مذاکرات توافق شد.

همچنین قرار است دور بعدی گفت‌وگوها در ۲۶ آگوست برگزار شود. مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند که در صورت بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) که از سال ۱۹۷۰ به آن پیوسته، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

 

 

