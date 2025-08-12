رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و میخائیل کاوالاشویلی، رئیسجمهور گرجستان، روز سهشنبه ۱۲ آگوست، طی مراسمی رسمی در آنکارا، پایتخت ترکیه، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل جهانی و منطقهای از جمله روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان و بحران انسانی در غزه گفتوگو کردند.
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از این دیدار، رئیسجمهور اردوغان، ترکیه را شریک تجاری مهم و قابل اعتماد برای گرجستان معرفی کرد و اعلام نمود که دو کشور درصدد افزایش حجم تجارت دوجانبه از سه میلیارد دلار فعلی به پنج میلیارد دلار هستند.
وی همچنین به اهمیت راهآهن باکو–تفلیس–قارص اشاره کرد و آن را ستون فقرات کریدور میانی خواند که نقش راهبردی در تقویت همکاریهای منطقهای و ایجاد منافع مشترک برای همه طرفها ایفا میکند.
رئیسجمهور ترکیه در ادامه گفتوگوهای خود درباره تحولات مرتبط با حوزه دریای سیاه، روند صلح در قفقاز، جنگ اوکراین و بحران انسانی غزه صحبت کرد و خاطرنشان ساخت که ترکیه و گرجستان همواره شانه به شانه برای تحقق صلح در منطقه و فراتر از آن تلاش کردهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی ملتهای دو کشور، مشارکت استراتژیک میان ترکیه و گرجستان بیش از گذشته توسعه یابد.
از سوی دیگر، میخائیل کاوالاشویلی نقش مهم ترکیه در ثبات منطقه را ستود و حمایت گرجستان از روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان را تأیید کرد. وی همچنین حمایت آنکارا از تمامیت ارضی گرجستان را حیاتی خواند.
این دیدار رسمی که با مذاکرات دوجانبه، کنفرانس خبری مشترک و ضیافت رسمی به میزبانی اردوغان همراه بود، دو روز به طول خواهد انجامید و نقطه عطفی در روابط دوجانبه و منطقهای بین دو کشور محسوب میشود.