آسلی گون، معاون نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۱ آگوست، در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که برقراری آتشبس دائمی در غزه، شرط اساسی برای تأمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ است و هشدار داد که تجاوز اسرائیل میتواند دامنه بیثباتی را به سراسر منطقه گسترش دهد.
وی با اشاره به اهمیت بالای امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی و باز بودن خطوط ارتباطی دریایی، اظهار داشت: دزدی دریایی، تروریسم و سرقت مسلحانه تهدیدهای جدی علیه دریانوردان، تجارت بینالمللی، امنیت غذایی و انرژی و رفاه ملتها هستند و منازعات منطقهای نیز ایمنی دریایی را به خطر میاندازند.
گون افزود: ترکیه از نزدیک تحولات دریای سرخ و خلیج عدن را پیگیری میکند و تنشهای اخیر نشان میدهد که هشدارهای ترکیه مبنی بر سرایت بحران غزه به دیگر مناطق صحیح بوده است.
وی تأکید کرد: آتشبس دائمی در غزه برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ ضروری است.
معاون نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل همچنین مهاجرت نامنظم و قاچاق مهاجران را از چالشهای مهم دریایی دانست و با اشاره به موقعیت ترکیه در مسیرهای شرقی مدیترانه بیان داشت: ترکیه میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجو در جهان است و عملیات گسترده پایش دریایی و جستوجو و نجات را در چارچوب اصول انسانی انجام میدهد.
وی درباره شرایط صحیح استفاده از منابع هیدروکربنی نیز تصریح کرد: بهرهبرداری از این منابع باید با رعایت کامل حقوق مشروع و ذاتی تمامی ملتها و طرفهای ذیربط صورت گیرد و از مواضع حداکثری که ثبات و همکاری را تهدید میکند، پرهیز شود.