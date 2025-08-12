ترکیه
ترکیه: آتش‌بس دائمی در غزه برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ ضروری است
ترکیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که برقراری آتش‌بس دائمی در غزه برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ ضروری بوده و هشدار داد که اقدامات اسرائیل موجب گسترش بی‌ثباتی در منطقه شده است.
آسلی گون، معاون نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل / عکس: AA
11 ساعت پیش

آسلی گون، معاون نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۱ آگوست، در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که برقراری آتش‌بس دائمی در غزه، شرط اساسی برای تأمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ است و هشدار داد که تجاوز اسرائیل می‌تواند دامنه بی‌ثباتی را به سراسر منطقه گسترش دهد.

وی با اشاره به اهمیت بالای امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی و باز بودن خطوط ارتباطی دریایی، اظهار داشت: دزدی دریایی، تروریسم و سرقت مسلحانه تهدیدهای جدی علیه دریانوردان، تجارت بین‌المللی، امنیت غذایی و انرژی و رفاه ملت‌ها هستند و منازعات منطقه‌ای نیز ایمنی دریایی را به خطر می‌اندازند.

گون افزود: ترکیه از نزدیک تحولات دریای سرخ و خلیج عدن را پیگیری می‌کند و تنش‌های اخیر نشان می‌دهد که هشدارهای ترکیه مبنی بر سرایت بحران غزه به دیگر مناطق صحیح بوده است.

وی تأکید کرد: آتش‌بس دائمی در غزه برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ ضروری است.

