هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، طی نشست مطبوعاتی مشترک با اسعد حسن الشیبانی، همتای سوریه‌ای خود، در آنکارا، ضمن اشاره به تحولات اخیر در سوریه بیان داشت: تحولات مثبت در سوریه برخی را نگران کرده و ما شاهد بروز بعضی چالش‌ها در سویدا بوده‌ایم؛ وظیفه ما این است که این چالش‌ها را شناسایی کرده و برای مقابله با آن‌ها اقدام کنیم.

وی اسرائیل را یکی از بازیگران این سناریوی تاریک دانست و افزود: امنیت اسرائیل با تضعیف امنیت یک کشور همسایه تأمین نخواهد شد.

فیدان همچنین نسبت به حضور اعضای گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در خاک سوریه هشدار داد و اظهار داشت: شاهد آن هستیم که اعضای پ.ک.ک/ی.پ.گ از سوریه خارج نشده‌اند و نباید تصور کنند که ما این موضوع را نمی‌بینیم؛ از آن‌ها می‌خواهیم فوراً به تهدید علیه ترکیه و منطقه پایان دهند.

وی افزود: ما در شرایطی که مطالبات امنیتی ترکیه در سوریه برآورده نشود، نسبت به این مسئله بی‌اعتنا نخواهیم ماند.

از سوی دیگر، اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ضمن تأکید بر تداوم تهدیدهای اسرائیل علیه حاکمیت و امنیت سوریه اظهار داشت: تهدیدهای مکرر اسرائیل حاکمیت سوریه را تضعیف کرده و امنیت مردم ما را به خطر انداخته است.

وی همچنین در ادامه افزود: برخی محافل می‌خواهند سوریه را بر اساس ایدئولوژی‌ها و قومیت‌ها تجزیه کنند، اما ما همچنان در برابر این تلاش‌ها ایستادگی خواهیم کرد.