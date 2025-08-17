مهدی سنایی، مشاور سیاسی رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه ۱۶ آگوست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، عصر دوشنبه ۱۸ آگوست سفر خود به ایروان و مینسک را آغاز خواهد کرد. به گفته سنایی، تقویت مناسبات دوجانبه به‌ویژه در عرصه تجاری و امضای توافق‌نامه‌های همکاری از اهداف اصلی این سفر است. این سفر که پیش‌تر قرار بود در اواخر ژوئن انجام شود، به تعویق افتاده بود.

وی همچنین یادآور شد که رئیس‌جمهور ایران در شهریورماه برای حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به چین سفر خواهد کرد.

انتشار این خبر در حالی است که چند روز پیش نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در تماس تلفنی اخیر خود با پزشکیان، ضمن ارائه گزارشی از توافق برای پیشبرد صلح میان ایروان و باکو و پروژه کریدور زنگزور، از مواضع ایران در حمایت از تمامیت ارضی ارمنستان و تقویت همگرایی منطقه‌ای قدردانی کرده بود. پاشینیان روابط با ایران را راهبردی توصیف و تأکید کرده بود که هیچ توافقی بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها و منافع تهران امضا نخواهد شد.