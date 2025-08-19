ابراهیم پیرامون، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، روز دوشنبه ۱۸ آگوست در گفتوگویی با اشاره به دستاوردهای این شرکت در دولت چهاردهم اظهار داشت: تحقق برنامههای افزایش تولید نفت یکی از اولویتهای اصلی دولت بود که بخش عمدهای از آن توسط مناطق نفتخیز جنوب عملیاتی شد.
وی افزود: در کنار افزایش تولید، کاهش گازسوزی (فلرینگ) نیز از اقدامات مهم این شرکت بوده است که علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و ناترازی گاز کشور ایفا کرده است. به گفته او، تنها در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد تعهدات گازی این شرکت به شبکه سراسری تحویل داده شد.
پیرامون درباره اجرای تعمیرات اساسی تجهیزات فرسوده نیز گفت: باتوجهبه قدمت تأسیسات، برنامه اورهال با جدیت آغاز شده و تاکنون بخش مهمی از تعمیرات انجام شده است. در ماههای گرم سال نیز این اقدامات بهویژه در حوزه گاز ادامه خواهد یافت.
وی همچنین از اجرای پروژههای جمعآوری گازهای همراه نفت در سه جبهه کاری خبر داد و تصریح کرد: هدفگذاری شده تا پایان امسال روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب از گازهای مشعل جمعآوری شود. علاوهبرآن، با مشارکت هلدینگ خلیجفارس و پتروشیمی مارون، طرحهای بزرگی در شرق و مرکز مناطق نفتخیز در دست اجراست.
مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت سرعتبخشی به توسعه میدانهای قدیمی تأکید کرد و گفت: باتوجهبه شرایط جهانی سوختهای فسیلی و فشارهای زیستمحیطی، فرصت زیادی برای برداشت حداکثری از میدانها باقی نمانده است. باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و جذب سرمایهگذاری، توسعه میادین و تزریق گاز به مخازن با جدیت دنبال شود.
او با اشاره به اهمیت نیروی انسانی افزود: بدون کارکنان متخصص و باانگیزه، صنعت نفت پیشرفتی نخواهد داشت. باید سقف حقوق تعدیل شود و تبعیضهای ناشی از قراردادهای مختلف از میان برود تا عدالت سازمانی برقرار گردد.
پیرامون در پایان با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیتهای اجتماعی در مناطق پیرامونی گفت: این ثروت متعلق به مردم است و هیچکس شایستهتر از ساکنان مناطق نفتخیز برای بهرهمندی از آن نیست. نفت، سرمایه ملی کشور است و باید رفاه و توسعه برای مردم این مناطق به طور ملموس فراهم شود.