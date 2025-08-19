محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، روز دوشنبه ۱۸ آگوست در جلسه هماندیشی با رؤسای دانشگاههای این کشور علاوه بر مسائل دانشگاهی به تحولات منطقهای نیز پرداخت و بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور ایران میگوید که درگیری نظامی با اسرائیل ممکن است هر لحظه مجدداً آغاز شود و دوره کنونی پس از درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل را یک توقف توصیف کرد.
عارف در بخشی از سخنانش گفت: ما امروز در شرایطی هستیم که یک جنگی به ما تحمیل شد؛ الان در حالت آتشبس هم نیستیم، توقف آتش هستیم؛ باید آمادگی هر لحظه روبروشدن را داشته باشیم. ما اهل مذاکرهایم اما اگر جنگ را شروع کردند، پایان با ماست.
اظهارات معاون اول رئیسجمهور ایران یک روز پس از آن مطرح میشود که رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر ایران هم هشدار داد که جنگ با اسرائیل هر لحظه میتواند از سرگرفته شود.
معاون اول رئیسجمهور ایران در سخنان خود همچنین با تأکید بر بازنگری در حکمرانی علمی، بر اهمیت آزادی بیان در دانشگاهها، بهبود معیشت اساتید و دانشجویان، استقلال مالی مراکز علمی و تقویت دیپلماسی علمی اشاره کرد.
عارف گفت که دانشگاهها باید در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نقش ایفا کنند و همانطور که در حوزههایی چون نانو موفق بودهاند، در حوزههایی مانند هوش مصنوعی هم ظرفیت بالایی برای توسعه دارند.
او همچنین بر لزوم همافزایی میان دانشگاه، دولت و ملت تأکید کرد تا ایران بتواند جایگاه علمی خود را در منطقه ارتقا دهد.