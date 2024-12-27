باستان‌شناسان در جریانکاوش شهر باستانی پومپیئوپولیس در منطقه تاش‌کوپرو استان کاستامونو ترکیه، قطعاتی از مجسمه‌های افرودیت، الهه افسانه‌ای عشق و زیبایی، کشف کردند. این آثار شامل سر یک مجسمه و بدن مجسمه‌ای دیگر از این الهه باستانی است که در نزدیکی بنای تئاتر باستانی و ساختمانی به نام اودئون یافت شده‌اند. اودئون‌ها در دوران باستان اغلب به‌عنوان مکان‌هایی برای اجرای موسیقی، نمایش و تجمعات عمومی استفاده می‌شدند.

مولود الی‌اوشوک، سرپرست تیم کاوش، اعلام کرد که هر دو قطعه کشف‌شده به مجسمه‌های افرویدیت تعلق دارند. یکی از این قطعات، سر یک مجسمه و دیگری نسخه کوچک‌تری از این الهه افسانه‌ای است که از جذابیت هنری خاصی برخوردارند.

هم‌زمان با این کشفیات، برنامه‌هایی برای حفظ و مرمت سازه‌های تاریخی مانند سالن تئاتر و اودئون‌ها در دست اجرا است. پروژه‌های مرمتی این بناها قرار است از سال ۲۰۲۵ آغاز شود. هدف از این اقدامات، علاوه بر حفظ جذابیت‌های بصری، افزایش ارزش فرهنگی و گردشگری این منطقه عنوان شده است.