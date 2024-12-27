ترکیه
کشف مجسمه‌های آفرودیت در کاستامونو ترکیه
در جریان کاوش شهر باستانی پومپیئوپولیس در استان کاستامونو ترکیه، مجسمه‌های آفرودیت کشف شد.
در کاوش‌های انجام‌شده در شهر باستانی پمپیوپولیس به دو مجسمه آفرودیت دست یافته‌اند. / عکس: AA
27 دسامبر 2024

باستان‌شناسان در جریانکاوش شهر باستانی پومپیئوپولیس در منطقه تاش‌کوپرو استان کاستامونو ترکیه، قطعاتی از مجسمه‌های افرودیت، الهه افسانه‌ای عشق و زیبایی، کشف کردند. این آثار شامل سر یک مجسمه و بدن مجسمه‌ای دیگر از این الهه باستانی است که در نزدیکی بنای تئاتر باستانی و ساختمانی به نام اودئون یافت شده‌اند. اودئون‌ها در دوران باستان اغلب به‌عنوان مکان‌هایی برای اجرای موسیقی، نمایش و تجمعات عمومی استفاده می‌شدند.

مولود الی‌اوشوک، سرپرست تیم کاوش، اعلام کرد که هر دو قطعه کشف‌شده به مجسمه‌های افرویدیت تعلق دارند. یکی از این قطعات، سر یک مجسمه و دیگری نسخه کوچک‌تری از این الهه افسانه‌ای است که از جذابیت هنری خاصی برخوردارند.

هم‌زمان با این کشفیات، برنامه‌هایی برای حفظ و مرمت سازه‌های تاریخی مانند سالن تئاتر و اودئون‌ها در دست اجرا است. پروژه‌های مرمتی این بناها قرار است از سال ۲۰۲۵ آغاز شود. هدف از این اقدامات، علاوه بر حفظ جذابیت‌های بصری، افزایش ارزش فرهنگی و گردشگری این منطقه عنوان شده است.

حسین ارصلان، شهردار تاش‌کوپرو، بر اهمیت کاوش پومپیئوپولیس تأکید کرد و این شهر را بزرگ‌ترین شهر تاریخی منطقه دریای سیاه دانست. وی افزود که این پروژه نقش مهمی در جذب گردشگران و تقویت اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد.

محمد کرم سئون، مدیرکل فرهنگ و گردشگری استان کاستامونو، اظهار داشت که این منطقه می‌تواند به افسس دریای سیاه تبدیل شود. او تأکید کرد که کشفیات و اقدامات مرمتی، جایگاه این منطقه را به‌عنوان یک مقصد برجسته گردشگری در ترکیه تقویت خواهد کرد.

کاوش پومپیئوپولیس تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که کشفیات بیشتری در این شهر باستانی صورت گیرد. این پروژه نه تنها بر اهمیت تاریخی این شهر تأکید دارد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای توسعه گردشگری و فرهنگ منطقه فراهم می‌کند.

اکسپلور
