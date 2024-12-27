باستانشناسان در جریانکاوش شهر باستانی پومپیئوپولیس در منطقه تاشکوپرو استان کاستامونو ترکیه، قطعاتی از مجسمههای افرودیت، الهه افسانهای عشق و زیبایی، کشف کردند. این آثار شامل سر یک مجسمه و بدن مجسمهای دیگر از این الهه باستانی است که در نزدیکی بنای تئاتر باستانی و ساختمانی به نام اودئون یافت شدهاند. اودئونها در دوران باستان اغلب بهعنوان مکانهایی برای اجرای موسیقی، نمایش و تجمعات عمومی استفاده میشدند.
مولود الیاوشوک، سرپرست تیم کاوش، اعلام کرد که هر دو قطعه کشفشده به مجسمههای افرویدیت تعلق دارند. یکی از این قطعات، سر یک مجسمه و دیگری نسخه کوچکتری از این الهه افسانهای است که از جذابیت هنری خاصی برخوردارند.
همزمان با این کشفیات، برنامههایی برای حفظ و مرمت سازههای تاریخی مانند سالن تئاتر و اودئونها در دست اجرا است. پروژههای مرمتی این بناها قرار است از سال ۲۰۲۵ آغاز شود. هدف از این اقدامات، علاوه بر حفظ جذابیتهای بصری، افزایش ارزش فرهنگی و گردشگری این منطقه عنوان شده است.
حسین ارصلان، شهردار تاشکوپرو، بر اهمیت کاوش پومپیئوپولیس تأکید کرد و این شهر را بزرگترین شهر تاریخی منطقه دریای سیاه دانست. وی افزود که این پروژه نقش مهمی در جذب گردشگران و تقویت اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد.
محمد کرم سئون، مدیرکل فرهنگ و گردشگری استان کاستامونو، اظهار داشت که این منطقه میتواند به افسس دریای سیاه تبدیل شود. او تأکید کرد که کشفیات و اقدامات مرمتی، جایگاه این منطقه را بهعنوان یک مقصد برجسته گردشگری در ترکیه تقویت خواهد کرد.
کاوش پومپیئوپولیس تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود که کشفیات بیشتری در این شهر باستانی صورت گیرد. این پروژه نه تنها بر اهمیت تاریخی این شهر تأکید دارد، بلکه فرصتهای جدیدی برای توسعه گردشگری و فرهنگ منطقه فراهم میکند.