از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، مجموعه‌ای از آثار ارزشمند از بحرین، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کانادا به ترکیه بازگردانده شده است. این روند بخشی از تلاش‌های وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برای جلوگیری از قاچاق میراث فرهنگی به شمار می‌رود. در مجموع از سال ۲۰۰۲ تا کنون، ۱۳ هزار و ۲۹۱ اثر تاریخی به کشور بازگردانده شده است.

آنادولو با تاریخ ریشه‌دار خود، در طول هزاران سال میزبان گنجینه‌های فرهنگی بی‌شماری از تمدن‌های مختلف بوده است.

هر اثری که از دل خاک بیرون می‌آید، روایتگر داستانی منحصر به فرد از حافظه این سرزمین است. اما طی سال‌ها، بسیاری از میراث فرهنگی آنادولو از راه‌های گوناگون به خارج منتقل شده و برای مدت طولانی از سرزمین اصلی خود دور مانده‌اند.

برای جلوگیری از این خسارت‌ها، تیم‌های وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه فعالیت‌های گسترده و دقیقی را به اجرا گذاشتند.

این اتفاق نتیجه تلاش‌های ریاست اداره مبارزه با قاچاق اداره کل میراث فرهنگی و موزه‌ها در بازگرداندن هزاران اثر به کشور بوده است.

تیم‌های متخصص برای ردیابی این آثار، موزه‌ها، کاتالوگ‌های حراج و وب‌سایت‌های مرتبط با تجارت آثار هنری در سراسر جهان را به‌طور منظم بررسی کردند.

آثار شناسایی‌شده ابتدا در همان کشور مورد بررسی قرار گرفتند و سپس روندهای حقوقی لازم برای بازگرداندن آنها به ترکیه آغاز شد.

فعالیت‌ها در سال ۲۰۲۵ نیز متوقف نشد. از ابتدای سال تاکنون ۲۳ اثر ارزشمند از بحرین، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کانادا به سرزمین مادری خود بازگردانده شده‌اند.

کاشی ایزنیک متعلق به مسجد جامع بزرگ آدانا که در سال ۲۰۰۳ به سرقت رفته بود در یک حراجی در انگلستان شناسایی شد.

پس از پیگیری‌ها این اثر از حراج خارج و به ترکیه بازگردانده شد و اکنون در موزه مردم‌شناسی آنکارا نگهداری می‌شود.

از سوی دیگر موزه McKissick در ایالت کارولینای جنوبی، یک «اوستوتک» (نوعی صندوقچه کوچک برای قرار دادن استخوان‌های مردگان) متعلق به دوره هلنیستی و ریشه‌دار در آنادولو را به‌طور داوطلبانه بازگرداند. این اثر هم‌اکنون در موزه تمدن‌های آنادولو آنکارا نگهداری می‌شود.