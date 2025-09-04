وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنجشنبه، چهارم سپتامبر، در بیانیه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد که نیروهای مسلح کشور با ایفای نقش گسترده در تأمین امنیت و ثبات منطقهای و جهانی به فعالیتهای آموزشی و مشاورهای در کشورهای دوست و متحد با موفقیت ادامه میدهند.
در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که نیروهای مسلح کشور با هماهنگی وزارتخانهها و نهادهای ذیربط به فعالیتهای انساندوستانه در داخل و خارج از کشور ادامه میدهند.
به دنبال زلزله مهیب در افغانستان، محمولههای کمکهای اضطراری تهیهشده توسط آفاد و هلال احمر ترکیه، روز ۳ سپتامبر با هواپیمای A-400M نیروی هوایی ترکیه به این کشور ارسال شد.
وزارت دفاع ملی ترکیه ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، برای جانباختگان طلب رحمت و برای مصدومان آرزوی سلامتی فوری کرد.
از سوی دیگر در این بیانیه مطبوعاتی، وزارت دفاع ملی ترکیه اقدامات اسرائیل در غزه را شدیداً محکوم کرده و اعلام داشت که قتل نوزادان، کودکان، زنان و سالمندان و جانباختن مردم بر اثر گرسنگی تحمیلی، نقض آشکار اصول انسانی و مصداق جرم نسلکشی است.
این وزارتخانه تأکید میکند که ادامه این کشتار، وضعیتی غیرقابل توجیه برای جامعه بینالمللی ایجاد کرده است و ناکارآمدی جامعه بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، در این روند موجب ناامیدی عمیق شده است.
وزارت دفاع ملی ترکیه از جامعه بینالمللی میخواهد فشار و اقدامات لازم را برای تحقق آتشبس و اتخاذ گامهایی که صلح عادلانه و پایدار بر اساس راهحل دو دولتی را ممکن سازد، افزایش دهد.
همچنین، این وزارتخانه بر لزوم فعالشدن سازمان ملل برای برقراری عدالت در مقابل ظلمی که مردم فلسطین متحمل میشوند تأکید کرده و کشورهای جهان را به اقدام فراخوانده است.
افزون بر این وزارت دفاع ملی ترکیه طرحهای اسرائیل برای وادار کردن فلسطینیها به ترک غزه با هدف گسترش اشغال را به شدت رد میکند و انتظار دارد اسرائیل فوراً از این اقدامات زورمندانه و حملات خود علیه کشورهای منطقه دست بکشد.
در این بیانیه عنوان شده است این رفتارها کهحقوق بینالملل را نادیده گرفته و صلح، امنیت و ثبات منطقهای را تهدید میکند باید فوراً متوقف شود.
از سوی دیگر، وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه خود با اشاره به آخرین وضعیت سوریه اعلام کرده است که گروه تروریستی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDG) به تعهدات خود برای زمین گذاشتن سلاح و ادغام در ارتش سوریه عمل نکرده و این مسئله تهدیدی جدی برای وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه و همچنین امنیت ملی ترکیه ایجاد میکند.
وزارت دفاع تأکید کرده است که حساسیتهای ترکیه در این زمینه کاملاً مشخص است و هرگونه تلاش این گروه تروریستی برای تضعیف این روند پذیرفته نخواهد شد.
در ادامه این وزارتخانه تصریح کرده است که این گروه تروریستی باید به فرآیند ادغام در ارتش سوریه پایبند باشد و از هرگونه اقدام یا اظهارنظر که به وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه آسیب برساند، خودداری کند.
همچنین اشاره شده است که ترکیه روند را به دقت دنبال خواهد کرد و در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت خود و حمایت از ثبات سوریه به کار خواهد گرفت.
در بخشی دیگر از بیانیه مطبوعاتی، وزارت دفاع ملی ترکیه به ادعاهای رسانههای یونان درباره نقض حریم هوایی آتن توسط دو فروند جنگنده F-16 ترکیه پاسخ داد و اعلام کرد که هواپیماهای گشتی دریایی ترکیه سالهاست در حریم هوایی بینالمللی اژه و شرق مدیترانه مأموریتهای گشت دریایی، مقابله با مهاجرت غیرقانونی و ایجاد نقشه دریایی مشخص را انجام میدهند و این پروازها هم در چارچوب ملی و هم در چارچوب ناتو اجرا میشوند.
وزارت دفاع تاکید کرد که در روز وقوع حادثه، هواپیمای گشتی دریایی P-72 ترکیه به عنوان پرواز پشتیبانی مرتبط با ناتو، با اطلاع مقامات ناتو و یونان، وظایف خود را انجام داده است. با این حال، یونان با دو فروند جنگنده F-16 از پایگاه گریت/کاستلیون واکنش نشان داده و اقدام به جلوگیری از پرواز کرده است که منجر به تهدید ایمنی پرواز و مزاحمت برای هواپیمای غیر مسلح ترکیه شد.
در واکنش به این وضعیت، جنگندههای نیروی هوایی ترکیه با حفظ رویکرد متعادل، فاصله لازم بین هواپیماها را برقرار کردند تا از وقوع حوادث ناخواسته جلوگیری شود. پس از حادثه، مقامات ناتو از طریق رویههای گزارشدهی مطلع شدند.
وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین این رخداد را نمونهای جدید از اقداماتی دانست که یونان در ماههای اخیر برای افزایش تنش برداشته و اعلام کرد که این اقدامات مغایر با ماهیت و متن بیانیه آتن ۲۰۲۳ میان دو کشور است. ترکیه به رویکرد سازنده و حلوفصل مسالمتآمیز خود ادامه میدهد و تلاشهای خود را برای حفظ فضای مثبت در منطقه پیگیری خواهد کرد.