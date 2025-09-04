وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنجشنبه، چهارم سپتامبر، در بیانیه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد که نیروهای مسلح کشور با ایفای نقش گسترده در تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی به فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در کشورهای دوست و متحد با موفقیت ادامه می‌دهند.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که نیروهای مسلح کشور با هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به فعالیت‌های انسان‌دوستانه در داخل و خارج از کشور ادامه می‌دهند.

به دنبال زلزله مهیب در افغانستان، محموله‌های کمک‌های اضطراری تهیه‌شده توسط آفاد و هلال احمر ترکیه، روز ۳ سپتامبر با هواپیمای A-400M نیروی هوایی ترکیه به این کشور ارسال شد.

وزارت دفاع ملی ترکیه ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، برای جان‌باختگان طلب رحمت و برای مصدومان آرزوی سلامتی فوری کرد.

از سوی دیگر در این بیانیه مطبوعاتی، وزارت دفاع ملی ترکیه اقدامات اسرائیل در غزه را شدیداً محکوم کرده و اعلام داشت که قتل نوزادان، کودکان، زنان و سالمندان و جان‌باختن مردم بر اثر گرسنگی تحمیلی، نقض آشکار اصول انسانی و مصداق جرم نسل‌کشی است.

این وزارتخانه تأکید می‌کند که ادامه این کشتار، وضعیتی غیرقابل توجیه برای جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است و ناکارآمدی جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، در این روند موجب ناامیدی عمیق شده است.

وزارت دفاع ملی ترکیه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد فشار و اقدامات لازم را برای تحقق آتش‌بس و اتخاذ گام‌هایی که صلح عادلانه و پایدار بر اساس راه‌حل دو دولتی را ممکن سازد، افزایش دهد.

همچنین، این وزارتخانه بر لزوم فعال‌شدن سازمان ملل برای برقراری عدالت در مقابل ظلمی که مردم فلسطین متحمل می‌شوند تأکید کرده و کشورهای جهان را به اقدام فراخوانده است.

افزون بر این وزارت دفاع ملی ترکیه طرح‌های اسرائیل برای وادار کردن فلسطینی‌ها به ترک غزه با هدف گسترش اشغال را به شدت رد می‌کند و انتظار دارد اسرائیل فوراً از این اقدامات زورمندانه و حملات خود علیه کشورهای منطقه دست بکشد.

در این بیانیه عنوان شده است این رفتارها کهحقوق بین‌الملل را نادیده گرفته و صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند باید فوراً متوقف شود.