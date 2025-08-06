دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل ادامه خرید نفت از روسیه توسط هند، تعرفه واردات کالاهای هندی به آمریکا افزایش خواهد یافت. ترامپ با انتقاد از این تصمیم دهلی‌نو، تأکید کرد که هند با وجود برخورداری از مزایای تجارت گسترده با ایالات متحده، زمینه تجارت متقابل را فراهم نمی‌کند و به همین دلیل، شریک تجاری خوبی برای آمریکا محسوب نمی‌شود.

به گفته ترامپ، اگرچه پیش‌تر تعرفه‌ای ۲۵ درصدی برای کالاهای هندی وضع شده بود، اما این تعرفه احتمالاً بیش از این مقدار خواهد شد، زیرا دهلی‌نو همچنان به واردات نفت از روسیه ادامه می‌دهد.

ترامپ همچنین پیشنهاد هند برای اعمال تعرفه صفر بر واردات کالاهای آمریکایی را ناکافی دانست و تأکید کرد که دهلی‌نو با ادامه خرید نفت از روسیه، به‌نوعی به جنگ در اوکراین سوخت‌رسانی می‌کند. تهدید ترامپ علیه هند از ۳۱ جولای آغاز شد؛ زمانی که او از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی خبر داد و در کنار آن، از مجازات‌هایی سخن گفت که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.

این اظهارات تنها یک روز پس از آن بیان شد که هند، آمریکا و اتحادیه اروپا را به هدف قرار دادن ناعادلانه و غیرمنطقی به‌دلیل ادامه واردات نفت از روسیه متهم کرد. وزارت امور خارجه هند در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده همچنان به واردات اورانیوم هگزافلوراید برای صنعت هسته‌ای، پالادیم برای خودروهای برقی و انواع مواد شیمیایی و کود از روسیه ادامه می‌دهد. در ادامه این بیانیه آمده است: برخلاف موارد مرتبط با هند، چنین تجارت‌هایی حتی از منظر منافع حیاتی ملی نیز قابل توجیه نیستند.