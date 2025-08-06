سیاست
آمریکا هند را به اعمال تعرفه‌های سنگین به‌دلیل خرید نفت از روسیه تهدید کرد
آمریکا به‌دنبال افزایش تعرفه‌های وارداتی هند به‌خاطر ادامه خرید نفت از روسیه است. واشنگتن این اقدام را تأمین مالی جنگ اوکراین می‌داند و هشدار داده روابط تجاری با دهلی‌نو در صورت تداوم این روند تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده / عکس: AP
18 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل ادامه خرید نفت از روسیه توسط هند، تعرفه واردات کالاهای هندی به آمریکا افزایش خواهد یافت. ترامپ با انتقاد از این تصمیم دهلی‌نو، تأکید کرد که هند با وجود برخورداری از مزایای تجارت گسترده با ایالات متحده، زمینه تجارت متقابل را فراهم نمی‌کند و به همین دلیل، شریک تجاری خوبی برای آمریکا محسوب نمی‌شود.

 به گفته ترامپ، اگرچه پیش‌تر تعرفه‌ای ۲۵ درصدی برای کالاهای هندی وضع شده بود، اما این تعرفه احتمالاً بیش از این مقدار خواهد شد، زیرا دهلی‌نو همچنان به واردات نفت از روسیه ادامه می‌دهد.

ترامپ همچنین پیشنهاد هند برای اعمال تعرفه صفر بر واردات کالاهای آمریکایی را ناکافی دانست و تأکید کرد که دهلی‌نو با ادامه خرید نفت از روسیه، به‌نوعی به جنگ در اوکراین سوخت‌رسانی می‌کند. تهدید ترامپ علیه هند از ۳۱ جولای آغاز شد؛ زمانی که او از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی خبر داد و در کنار آن، از مجازات‌هایی سخن گفت که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.

این اظهارات تنها یک روز پس از آن بیان شد که هند، آمریکا و اتحادیه اروپا را به هدف قرار دادن ناعادلانه و غیرمنطقی به‌دلیل ادامه واردات نفت از روسیه متهم کرد. وزارت امور خارجه هند در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده همچنان به واردات اورانیوم هگزافلوراید برای صنعت هسته‌ای، پالادیم برای خودروهای برقی و انواع مواد شیمیایی و کود از روسیه ادامه می‌دهد. در ادامه این بیانیه آمده است: برخلاف موارد مرتبط با هند، چنین تجارت‌هایی حتی از منظر منافع حیاتی ملی نیز قابل توجیه نیستند.

راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز دوشنبه یادآور شد که ایالات متحده در آغاز جنگ روسیه و اوکراین، واردات نفت از سوی هند را با هدف تقویت ثبات در بازار جهانی انرژی تشویق کرده بود. با این حال، روز یکشنبه یک مقام ارشد در دولت ترامپ بار دیگر هند را به تأمین مالی جنگ از طریق ادامه خرید نفت از روسیه متهم کرد.

استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت: مردم از شنیدن اینکه هند تقریباً به اندازه چین نفت از روسیه می‌خرد، شوکه خواهند شد.

وی افزود: رئیس‌جمهور ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که ادامه خرید نفت از روسیه توسط هند برای واشنگتن قابل‌پذیرش نیست و در عمل به تأمین مالی این جنگ منجر می‌شود.

میلر با اشاره به انتقادهای پیشین دونالد ترامپ از سیاست‌های تجاری و مهاجرتی هند، این سیاست‌ها را به زیان کارگران آمریکایی دانست. او اظهار کرد که هند در حالی خود را یکی از نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن معرفی می‌کند که حاضر به پذیرش کالاهای آمریکایی نیست. به گفته وی، اگرچه ترامپ خواهان روابطی مستحکم با هند است، اما در موضوع تأمین مالی جنگ از طریق واردات نفت از روسیه، ایالات متحده باید برخوردی واقع‌بینانه و قاطع داشته باشد.

