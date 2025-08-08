بر اساس تصمیم دولت اسلوونی، واردات از شهرک‌های اسرائیلی، صادرات و واردات سلاح به مقصد یا از مبدأ اسرائیل و همچنین ترانزیت سلاح از خاک این کشور ممنوع می‌شود.

دولت اسلوونی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: به درخواست رابرت گولوب، نخست‌وزیر این کشور، واردات از شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطینی به طور کامل ممنوع می‌شود.

در این بیانیه با اشاره به اینکه این اقدامات نه‌تنها زندگی و کرامت مردم فلسطین، بلکه پایه‌های نظم بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد، آمده است: اسلوونی به عنوان عضوی مسئول در جامعه جهانی، بخشی از زنجیره‌ای که چنین اقدامات را ممکن یا قابل اغماض می‌کند، نخواهد بود.

لازم به ذکر است، پارلمان اسلوونی در چهارم ژوئن ۲۰۲۴، فلسطین را مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، براساس مرزهای ۱۹۶۷ به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت.

این کشور در ۳۱ جولای نیز اعلام کرد صادرات، واردات و ترانزیت سلاح به مقصد یا از مبدأ اسرائیل را ممنوع می‌کند.