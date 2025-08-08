سیاست
اسلوونی محدودیت‌های تجاری و تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کرد
دولت اسلوونی اعلام کرد که واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی واقع در اراضی اشغالی فلسطینی ممنوع و محدودیت‌های تجاری در زمینه سلاح با اسرائیل اعمال کرده است.
رابرت گولوب، نخست‌وزیر اسلوونی در نشست شورای امنیت در مقر سازمان ملل متحد / عکس آرشیوی: AP
9 ساعت پیش

بر اساس تصمیم دولت اسلوونی، واردات از شهرک‌های اسرائیلی، صادرات و واردات سلاح به مقصد یا از مبدأ اسرائیل و همچنین ترانزیت سلاح از خاک این کشور ممنوع می‌شود.

دولت اسلوونی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: به درخواست رابرت گولوب، نخست‌وزیر این کشور، واردات از شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطینی به طور کامل ممنوع می‌شود.

در این بیانیه با اشاره به اینکه این اقدامات نه‌تنها زندگی و کرامت مردم فلسطین، بلکه پایه‌های نظم بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد، آمده است: اسلوونی به عنوان عضوی مسئول در جامعه جهانی، بخشی از زنجیره‌ای که چنین اقدامات را ممکن یا قابل اغماض می‌کند، نخواهد بود.

لازم به ذکر است، پارلمان اسلوونی در چهارم ژوئن ۲۰۲۴، فلسطین را مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، براساس مرزهای ۱۹۶۷ به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت.

این کشور در ۳۱ جولای نیز اعلام کرد صادرات، واردات و ترانزیت سلاح به مقصد یا از مبدأ اسرائیل را ممنوع می‌کند.

وزارت امور خارجه فلسطین نیز در بیانیه‌ای جداگانه، با استقبال از این تصمیم اعلام کرد: تصمیم دولت اسلوونی مبنی بر ممنوعیت واردات از شهرک‌های اسرائیلی و صادرات به آن مناطق، همچنین ممنوعیت کامل صادرات، واردات و ترانزیت سلاح به اسرائیل و از اسرائیل، بسیار ارزنده و مورد توجه ما قرار گرفته است.

در این بیانیه تأکید شده است: این اقدام بیانگر تعهدی برجسته در عرصه اخلاقی و انسانی بوده و پیام روشنی مبنی بر این‌که ارزش‌ها و عدالت باید بر منافع سیاسی مقدم باشند، دارد.

وزارت امور خارجه فلسطین همچنین افزود: فلسطین، اسلوونی را شریکی صادق در دفاع از حقوق بین‌الملل می‌داند و امیدوار است برای پایان دادن به اشغال و برقراری صلحی عادلانه و پایدار، همکاری‌ها تداوم یابد.

مرتبطTRT Global - تجمع اعتراضی در شهرهای اسرائیل برای درخواست توافق تبادل زندانیان
