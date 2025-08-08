سیاست
1 دقیقه خواندن
تحقیقات قضایی درباره مقامات پیشین رژیم اسد ادامه دارد
وزارت دادگستری سوریه ویدیویی از بازجویی چند مقام ارشد رژیم بشار اسد منتشر کرد که در آن روند تحقیقات قضایی درباره اتهاماتی مانند قتل، شکنجه و دیگر جرایم نشان داده می‌شود.
تحقیقات قضایی درباره مقامات پیشین رژیم اسد ادامه دارد
راهروی زندانی در سوریه / عکس: AP
9 ساعت پیش

وزارت دادگستری سوریه در ادامه تحقیقات قضایی درباره مقامات رژیم بشار اسد، ویدئویی از جلسه بازجویی برخی مقام‌های ارشد این رژیم را منتشر کرد.

در این ویدئو، متهمان در برابر قاضی حاضر شده و با اتهامات مرتبط با قتل، کشتار و خشونت علیه غیرنظامیان مواجه هستند. براساس گزارشات، محتوای جلسات بازجویی می‌تواند این افراد را در معرض اتهامات حقوق بشری قرار دهد.

در این ویدئو، چند مقام ارشد رژیم اسد از جمله احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سابق سوریه، محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور پیشین و ابراهیم حویجه، رئیس سابق اداره اطلاعات نیروی هوایی، سوریه حضور دارند.

همچنین عاطف نجیب، رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی استان درعا و از بستگان بشار اسد، در این ویدئو حضور دارد. وی به نقش داشتن در تخلفات علیه غیرنظامیان در آغاز اعتراضات سال ۲۰۱۱ و همچنین بازداشت و شکنجه کودکان در استان درعا متهم شده است.

مطالب پیشنهادی

قاضی پرونده در این ویدئو اتهاماتی مانند قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ، تحریک به درگیری داخلی و مشارکت در کشتارها را به طور رسمی به متهمان تفهیم می‌کند.

این تحقیقات بخشی از تلاش دولت جدید سوریه برای بررسی پرونده‌های مربوط به نقض حقوق بشر طی سال‌های گذشته و برقراری امنیت داخلی اعلام شده است.

مرتبطTRT Global - بحران انسانی در سودان به مرحله هشدار رسیده است
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us