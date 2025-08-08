وزارت دادگستری سوریه در ادامه تحقیقات قضایی درباره مقامات رژیم بشار اسد، ویدئویی از جلسه بازجویی برخی مقام‌های ارشد این رژیم را منتشر کرد.

در این ویدئو، متهمان در برابر قاضی حاضر شده و با اتهامات مرتبط با قتل، کشتار و خشونت علیه غیرنظامیان مواجه هستند. براساس گزارشات، محتوای جلسات بازجویی می‌تواند این افراد را در معرض اتهامات حقوق بشری قرار دهد.

در این ویدئو، چند مقام ارشد رژیم اسد از جمله احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سابق سوریه، محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور پیشین و ابراهیم حویجه، رئیس سابق اداره اطلاعات نیروی هوایی، سوریه حضور دارند.

همچنین عاطف نجیب، رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی استان درعا و از بستگان بشار اسد، در این ویدئو حضور دارد. وی به نقش داشتن در تخلفات علیه غیرنظامیان در آغاز اعتراضات سال ۲۰۱۱ و همچنین بازداشت و شکنجه کودکان در استان درعا متهم شده است.