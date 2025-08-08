الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در جریان سفر خود به ایالات متحده، در واشنگتن با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه رسمی ریاست‌جمهوری آذربایجان، این دیدار در چارچوب رایزنی‌های دوجانبه صورت گرفت و پیش از آن، با حضور علی‌اف و ویتکاف، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت دولتی نفت آذربایجان، سوکار (SOCAR) و شرکت انرژی آمریکایی اکسون‌موبیل به امضا رسید.

تفاهم‌نامه مذکور توسط میکاییل جباراف، وزیر اقتصاد آذربایجان، و جان آردیل، معاون شرکت اکسون‌موبیل امضا شد.