دیدار علی‌اف با ویتکاف در واشنگتن؛ امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سوکار و اکسون‌موبیل
در جریان سفر رسمی الهام علی‌اف به ایالات متحده، رئیس‌جمهور آذربایجان با نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه دیدار کرد؛ دیداری که با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت دولتی نفت آذربایجان و غول انرژی آمریکایی همراه بود.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت دولتی نفت آذربایجان و غول انرژی آمریکایی با حضور علی‌اف و ویتکاف / عکس: Reuters
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در جریان سفر خود به ایالات متحده، در واشنگتن با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه رسمی ریاست‌جمهوری آذربایجان، این دیدار در چارچوب رایزنی‌های دوجانبه صورت گرفت و پیش از آن، با حضور علی‌اف و ویتکاف، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت دولتی نفت آذربایجان، سوکار (SOCAR) و شرکت انرژی آمریکایی اکسون‌موبیل به امضا رسید.

تفاهم‌نامه مذکور توسط میکاییل جباراف، وزیر اقتصاد آذربایجان، و جان آردیل، معاون شرکت اکسون‌موبیل امضا شد.

پس از امضای این سند همکاری، رئیس‌جمهور آذربایجان و نماینده ویژه ترامپ دیدار دوجانبه‌ای انجام دادند و درباره تقویت روابط اقتصادی و انرژی‌محور میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه همکاری‌های راهبردی در زمینه نفت و گاز، تبادل نظر کردند.

