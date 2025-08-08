سیاست
تجمع اعتراضی در شهرهای اسرائیل برای درخواست توافق تبادل زندانیان
هزاران نفر در شهرهای مختلف اسرائیل با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار توافق با فلسطین برای آزادی زندانیان شدند.
تجمع اعتراضی مقابل دفتر نخست‌وزیری اسرائیل / عکس: AA
به گزارش رسانه‌های عبری، شامگاه پنجشنبه هشتم آگوست، هزاران اسرائیلی در قدس غربی، تل‌آویو، حیفا و صحرای نقب تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، خانواده‌های زندانیان و گروهی از حامیان آنها، همزمان با نشست کابینه دولت اسرائیل، در برابر مقر دولت در قدس غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آغاز مذاکرات تبادل بازداشت‌شدگان شدند.

این نشست به بررسی طرح بنیامین نتانیاهو برای اشغال کامل غزه اختصاص داشت؛ طرحی که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، آن را «تله راهبردی» توصیف کرده است.

فرماندهان ارتش اسرائیل هشدار داده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند به کشته‌شدن افرادی که در غزه نگهداری می‌شوند منجر شود.

در این تجمع، شرکت‌کنندگان تصاویری از بستگان خود که در غزه نگهداری می‌شوند در دست داشتند.

همزمان، هزاران نفر در تل‌آویو مقابل مقر حزب لیکود تجمع کرده و خواستار آغاز فوری مذاکرات تبادل اسرا شدند؛ تجمع‌های مشابهی در حیفا و صحرای نقب نیز برگزار شد.

طبق برآوردهای مقام‌های اسرائیلی، ۵۰ نفر از شهروندان اسرائیلی همچنان در غزه نگهداری می‌شوند که زنده بودن ۲۰ نفر از آنها تأیید شده است.

در مقابل، اسرائیل بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ فلسطینی را زندانی کرده که به گفته نهادهای حقوق بشری، برخی از آنان با مشکلاتی مانند محرومیت از خدمات درمانی و کمبود غذا روبه‌رو هستند.

حماس اعلام کرده آماده است که تمام افراد بازداشت‌شده اسرائیلی را به‌صورت یک‌جا و در ازای پایان درگیری‌ها و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه آزاد کند.

