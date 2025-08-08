به گزارش رسانه‌های عبری، شامگاه پنجشنبه هشتم آگوست، هزاران اسرائیلی در قدس غربی، تل‌آویو، حیفا و صحرای نقب تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، خانواده‌های زندانیان و گروهی از حامیان آنها، همزمان با نشست کابینه دولت اسرائیل، در برابر مقر دولت در قدس غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آغاز مذاکرات تبادل بازداشت‌شدگان شدند.

این نشست به بررسی طرح بنیامین نتانیاهو برای اشغال کامل غزه اختصاص داشت؛ طرحی که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، آن را «تله راهبردی» توصیف کرده است.

فرماندهان ارتش اسرائیل هشدار داده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند به کشته‌شدن افرادی که در غزه نگهداری می‌شوند منجر شود.

در این تجمع، شرکت‌کنندگان تصاویری از بستگان خود که در غزه نگهداری می‌شوند در دست داشتند.