17 اوت 2025
اولژاس بکتنوف، نخستوزیر قزاقستان، در نشست شورای بیندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواستار بررسی مسیرهای جایگزین جدید حملونقل شد و به طور ویژه بر الحاق پروژه راهآهن تورغندی - هرات از طریق افغانستان به پاکستان تأکید کرد.
بکتنوف گفت این خط راهآهن میتواند ظرفیت جابهجایی سالانه تا ۱۰ میلیون تُن بار به بندر کراچی پاکستان را فراهم کند.
وی افزود: پیشنهاد ما بررسی ادغام ارگانیک این مسیر بسیار امیدبخش در شبکه موجود کریدورهای اوراسیا است.
مرتبطTRT Global - سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیوندلاری قزاقستان در ساخت خطآهن تورغندی - هرات
مطالب پیشنهادی
نخستوزیر قزاقستان همچنین اهمیت روزافزون کریدور بینالمللی شمال - جنوب را برجسته کرد و یادآور شد که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از پیش با شریانهای اصلی حملونقلی به یکدیگر متصل هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای رو به گسترش کریدور بینالمللی ترانسخزر، از شتابگیری ابتکارات تجاری فرامنطقهای سخن گفت.
مرتبطTRT Global - ترکمنستان پروژه توسعه بندر تورغندی در ولایت هرات را آغاز میکند