اولژاس بکتنوف، نخست‌وزیر قزاقستان، در نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواستار بررسی مسیرهای جایگزین جدید حمل‌ونقل شد و به طور ویژه بر الحاق پروژه راه‌آهن تورغندی - هرات از طریق افغانستان به پاکستان تأکید کرد.

بکتنوف گفت این خط راه‌آهن می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی سالانه تا ۱۰ میلیون تُن بار به بندر کراچی پاکستان را فراهم کند.

وی افزود: پیشنهاد ما بررسی ادغام ارگانیک این مسیر بسیار امیدبخش در شبکه موجود کریدورهای اوراسیا است.