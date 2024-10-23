منطقه‌
گرامی‌داشت روز ملی زبان ازبکی در افغانستان و برخی کشورهای جهان
روز ملی زبان ازبکی با برگزاری مراسم‌های متنوع در افغانستان و برخی نقاط مختلف جهان گرامی داشته شد
23 اکتبر 2024

روز ملی زبان ازبکی ۲۹ مهرماه (۲۰ اکتبر) با حضور شماری از فرهنگیان، علما، مسئولان محلی و جوانان در استان‌های مختلف از جمله فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان گرامی داشته شد.

صلاح‌الدین ایوبی از فرماندهان ازبک طالبان طی سخنانی در مراسمی که در شهر میمنه مرکز استان فاریاب برگزار شد، گفت: خداوند خالق هر زبان و قومیت است. کسانی که قصد آسیب‌زدن به زبان یا فرهنگ یک ملت را داشته باشد، در حقیقت با خداوند مقابله می‌کند. از شما درخواست می‌کنم تا آموزش را به‌عنوان ابزاری حیاتی برای حفظ زبان و میراث‌فرهنگی خود در اولویت قرار دهید.

از سوی دیگر، مهاجران افغان در کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایران و پاکستان با برگزاری مراسم‌های متنوع و پررنگ روز ملی زبان ازبکی را گرام داشتند.

رسانه‌های زیادی به زبان ازبکی در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی و اشرف غنی در بین سال‌های (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱) راه‌اندازی شدند و در برخی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هم این زبان تدریس می‌شد.

لازم به ذکر است که مراسم تجلیل از زبان ازبکی در افغانستان برای اولین‌بار در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ در کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شد. کابینه دولت اشرف غنی روز ۲۹ مهرماه (۲۰ اکتبر) را به‌عنوان روز ملی زبان ازبکی در ۱۰ فوریه ۲۰۲۰ تعیین و تصویب کرد.

 

