روز ملی زبان ازبکی ۲۹ مهرماه (۲۰ اکتبر) با حضور شماری از فرهنگیان، علما، مسئولان محلی و جوانان در استان‌های مختلف از جمله فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان گرامی داشته شد.

صلاح‌الدین ایوبی از فرماندهان ازبک طالبان طی سخنانی در مراسمی که در شهر میمنه مرکز استان فاریاب برگزار شد، گفت: خداوند خالق هر زبان و قومیت است. کسانی که قصد آسیب‌زدن به زبان یا فرهنگ یک ملت را داشته باشد، در حقیقت با خداوند مقابله می‌کند. از شما درخواست می‌کنم تا آموزش را به‌عنوان ابزاری حیاتی برای حفظ زبان و میراث‌فرهنگی خود در اولویت قرار دهید.

از سوی دیگر، مهاجران افغان در کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایران و پاکستان با برگزاری مراسم‌های متنوع و پررنگ روز ملی زبان ازبکی را گرام داشتند.