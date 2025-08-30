امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز جمعه ۲۹ آگوست طی گفتوگو با خبرنگاران حاضر در شورای امنیت، تأکید کرد که ایران همواره به دیپلماسی متعهد بوده و از تعامل سازنده با اعضای شورای امنیت حمایت میکند، اما هرگز تحت تهدید یا اجبار وارد مذاکرات نخواهد شد.
وی در ادامه اقدام سه کشور اروپایی را محکوم کرد و آن را تلاشی غیرقانونی برای احیای قطعنامههای ملغی و نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ توصیف نمود.
ایروانی همچنین تأکید کرد که کشورهای اروپایی هیچ جایگاه حقوقی یا اخلاقی برای توسل به آنچه «بازگشت خودکار تحریمها» خوانده میشود، ندارند و این اقدام از اساس باطل است.
علاوه بر این نماینده ایران افزود که سازوکار حلوفصل اختلافات برجام بهگونهای طراحی شده تا از سوءاستفاده کشورهایی که به تعهدات خود پایبند نبودهاند جلوگیری کند و یادآور شد که کشورهایی مانند چین و روسیه نیز تأیید کردهاند که سه کشور اروپایی رویه صحیح را رعایت نکردهاند.
از سوی دیگر ایروانی به نقضهای مکرر ایالات متحده و سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات برجام اشاره کرد و گفت که ایران با حداکثر خویشتنداری، تعامل دیپلماتیک و اقدامات قانونی و متناسب خود، همواره به دنبال حل و فصل مسائل بوده است.
وی با اشاره به اقدامات اخیر، تأکید کرد که ایران آماده همکاری سازنده با اعضایی است که به دیپلماسی و صلح پایبندند، اما هرگز در برابر فشارهای سیاسی و تحمیل شرایط مذاکره تسلیم نخواهد شد.
نماینده ایران در ادامه خاطرنشان کرد که شورای امنیت نباید اجازه دهد توسط ناقضان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مورد سوءاستفاده قرار گیرد و خواستار حمایت اعضای شورا از حاکمیت قانون و رد تلاشهای سیاسی سه کشور اروپایی شد.
ایروانی در پایان تأکید کرد که ایران به انرژی هستهای صلحآمیز پایبند است و حقوق خود را قاطعانه دنبال خواهد کرد، در حالی که تلاشهای غیرقانونی برای بازاعمال قطعنامههای منسوخ، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تضعیف کرده و خطرات جدی برای صلح و امنیت بینالمللی به همراه دارد.