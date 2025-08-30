مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران روز جمعه ۲۹ آگوست در نشستی با سه فعال رسانه‌ای و سیاسی اظهار داشت: اصلاً به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک نیستیم؛ اما این جای پرسش دارد که برخی کشورهای اروپایی که خودشان ناقض بسیاری از قوانین بین‌المللی هستند، امروز ما را متهم می‌کنند که چارچوبی را رعایت نکرده‌ایم، چگونه می‌توان از چنین کشورهایی این‌گونه ادعاها را پذیرفت؟

پزشکیان در ادامه تصریح کرد که دغدغه اصلی وی نه تهدیدهای خارجی است و نه فعال شدن مکانیسم ماشه است، بلکه نگرانی‌اش از اختلافات و شکاف‌های داخلی است.

پزشکیان در ادامه افزود که اختلافات داخلی زمانی شدت می‌یابد که حقوق شهروندان نادیده گرفته شود و برخی گروه‌ها در بازی قدرت جایگاه پیدا نکنند.