پزشکیان: اصلاً به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک نیستیم
رئیس جمهور ایران تأکید کرد که دولت ایران تمایلی به فعال شدن مکانیسم ماشه ندارد و دغدغه اصلی وی اختلافات داخلی و حفظ وحدت ایران است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران / عکس: Reuters
30 اوت 2025

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران روز جمعه ۲۹ آگوست در نشستی با سه فعال رسانه‌ای و سیاسی اظهار داشت: اصلاً به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک نیستیم؛ اما این جای پرسش دارد که برخی کشورهای اروپایی که خودشان ناقض بسیاری از قوانین بین‌المللی هستند، امروز ما را متهم می‌کنند که چارچوبی را رعایت نکرده‌ایم، چگونه می‌توان از چنین کشورهایی این‌گونه ادعاها را پذیرفت؟

پزشکیان در ادامه تصریح کرد که دغدغه اصلی وی نه تهدیدهای خارجی است و نه فعال شدن مکانیسم ماشه است، بلکه نگرانی‌اش از اختلافات و شکاف‌های داخلی است.

پزشکیان در ادامه افزود که اختلافات داخلی زمانی شدت می‌یابد که حقوق شهروندان نادیده گرفته شود و برخی گروه‌ها در بازی قدرت جایگاه پیدا نکنند.

رئیس جمهور ایران همچنین گفت که ارزش‌هایی مانند راستی، عدالت، صداقت و انصاف، حتی در غیاب ابزارهای نظامی پیشرفته، می‌توانند عامل بازدارنده‌ای برای تهدیدهای خارجی باشند و وحدت داخلی از هر قدرت نظامی مهم‌تر است.

