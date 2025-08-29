روابط ایران و اسرائیل طی بیش از چهار دهه گذشته عمدتاً در فضایی همراه با تنش سیاسی و امنیتی جریان داشته است. ایران، اسرائیل را به‌عنوان طرف اصلی تقابل خود در منطقه دانسته و در سوی مقابل، اسرائیل برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را به‌عنوان یک تهدید امنیتی جدی قلمداد کرده و بر ضرورت جلوگیری از پیشرفت آن تأکید داشته است. این تقابل در طول سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف از جمله عملیات محدود، حملات سایبری، ترور برخی دانشمندان هسته‌ای و همچنین تبادل تهدیدات میان دو طرف ادامه یافته است.

در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل حملات گسترده‌ای علیه تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران انجام داد. اهداف اعلام‌شده شامل مراکز غنی‌سازی، زیرساخت‌های موشکی و برخی مراکز فرماندهی بود. در این حملات شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. تل‌آویو هدف این عملیات را محدودسازی ظرفیت‌های بازدارندگی ایران و جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای عنوان کرد.

مرتبط TRT Global - در دوازده روز درگیری میان ایران و اسرائیل چه شد و چه گذشت؟

ایران در پاسخ، صدها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. بخش‌هایی از تل‌آویو، حیفا و جنوب اسرائیل هدف قرار گرفت. خسارات و تلفات در هر دو کشور گزارش گردید. مقامات ایرانی اعلام کردند این اقدام بخشی از توان دفاعی و بازدارندگی کشورشان را نشان داده است.

این درگیری‌ها دوازده روز ادامه داشت و یکی از شدیدترین رویارویی‌های مستقیم دو طرف در دهه‌های اخیر محسوب شد. سرانجام در ۲۴ ژوئن، با ورود ایالات متحده آمریکا و پس از هدف قراردادن چند تأسیسات هسته‌ای مهم ایران، آتش‌بسی اعلام شد که به درگیری‌ها پایان داد. بااین‌حال، این پایان درگیری شکننده توصیف شد و نگرانی‌ها از احتمال آغاز موج تازه‌ای از بحران همچنان باقی ماند.

در همین مقطع، پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به صدر دستور کار دیپلماتیک بازگشت. سه کشور اروپایی - بریتانیا، فرانسه و آلمان - روز پنج‌شنبه ۲۸ آگوست روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. این اقدام به معنای فعال‌شدن مکانیسم موسوم به ماشه است؛ سازوکاری که به‌موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده بود. بر اساس این روند، اگر شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها صادر نکند، تمامی تحریم‌های پیشین این شورا علیه ایران به طور خودکار بازخواهد گشت. تهران این اقدام را غیرقانونی و ناموجه توصیف کرده و هشدار داده است که بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی بر عضویت در پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تأثیر خواهد گذاشت.

برخی مقامات ایران ازجمله مشاور عالی رهبر ایران نیز پیش‌تر با اشاره به تحولات اخیر، احتمال وقوع جنگی تازه در منطقه را مطرح کرده بود.

واکنش‌ها به حملات اخیر اسرائیل در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی متنوع بود. ترکیه بر ضرورت توقف فوری این اقدامات تأکید داشت و عربستان سعودی نیز آن را ناقض حقوق بین‌الملل توصیف کرد. عمان، در جایگاه میانجی مذاکرات هسته‌ای، این درگیری را اقدامی پرمخاطره ارزیابی کرد.

در عرصه بین‌المللی، ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی از مواضع اسرائیل حمایت کردند. رهبران گروه هفت نیز بر ضرورت نظارت و محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کردند. در مقابل، روسیه و چین ضمن محکوم‌کردن حملات اسرائیل، خواستار کاهش فوری تنش‌ها شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نسبت به خطرات احتمالی حمله به تأسیسات هسته‌ای هشدار داد و از همه طرف‌ها خواست خویشتن‌داری نشان دهند.

تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل و درگیری دوازده‌روزه ماه ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد که منطقه در شرایطی شکننده قرار دارد. اگرچه آتش‌بس اعلام‌شده فعلاً از گسترش درگیری جلوگیری کرده است، اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله تهدیدهای متقابل، آغاز روند فعال‌شدن مکانیسم ماشه و مواضع متفاوت قدرت‌های بین‌المللی موجب شده است که آینده این موضوع نامشخص باقی بماند.

پرسش اصلی در شرایط کنونی این است که آیا مسیر دیپلماسی می‌تواند مانع از آغاز دور تازه‌ای از درگیری شود یا منطقه باید خود را برای مرحله‌ای جدید از تنش آماده کند.

تی‌آرتی فارسی برای پاسخ به این سؤال و آینده پیش رو با دکتر سرحان آفاجان استاد دانشگاه مرمره استانبول و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنگارا گفت‌وگو کرده است.

دکتر سرحان آفاجان، مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی تحولات اخیر میان ایران و اسرائیل را مورد ارزیابی قرار داد و تأکید کرد که هرچند احتمال وقوع درگیری تازه وجود دارد، اما نشانه‌های فعلی حاکی از آن نیست که منطقه در آستانه جنگی قریب‌الوقوع باشد.

به گفته او، گزارش‌هایی که احتمال آغاز دوباره درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل را مطرح می‌کنند وجود دارد، اما گزارش‌های خلاف آن هم منتشر شده است. تماس‌ها همچنان ادامه دارد؛ اگر نه بین آمریکا و ایران در این مرحله، دست‌کم میان ایران و اروپا هنوز تماس‌ها وجود دارد. می‌دانید که مذاکراتی میان ایران و سه کشور اروپایی موسوم به تروِئیکا ـ بریتانیا، فرانسه و آلمان ـ انجام شد. چون بحث مکانیسم ماشه در جریان است.