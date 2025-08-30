بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه ۲۹ آگوست در سازمان ملل و پیش از نشست غیرعلنی شورای امنیت با صدور بیانیهای مشترک از ایران خواستهاند با پذیرش سه شرط مشخص، بازگشت فوری تحریمهای سازمان ملل به تعویق بیفتد و زمینهای برای ادامه مذاکرات هستهای فراهم شود.
در این بیانیه تأکید شده است که اجرای دوباره تحریمها که به آن مکانیسم ماشه یا اسنپبک گفته میشود، میتواند تا شش ماه به تعویق افتد؛ مشروط بر آنکه ایران به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دسترسی بدهد، درباره ذخایر اورانیوم غنیشده شفافسازی کند و وارد گفتوگو با ایالات متحده شود.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل که متن بیانیه را قرائت کرد، اظهار داشت درخواستها منصفانه و واقعبینانه بود.
وی در ادامه خواستار بازنگری تهران در موضع خود و کمک به ایجاد فضای لازم برای یک راهحل دیپلماتیک پایدار شد.
ایران پیشتر با اعلام اینکه گفتوگوها با کشورهای اروپایی ادامه دارد هشدار داده بود در صورت انجام هر اقدامی از این سه کشور ممکن است روند مذاکرات را متوقف کند.
از سوی دیگر یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که ادامه گفتوگوها به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد و طرف اروپایی باید حسن نیت خود را نشان دهد.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از آنکه همکاری ایران با آژانس به دلیل حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای این کشور در ژوئن متوقف شده بود، دوباره وارد ایران شدهاند. با این حال، هنوز توافقی برای ازسرگیری کامل همکاریها میان ایران و آژانس حاصل نشده است.
افزون بر این امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل روز جمعه ۲۹ آگوست نیز اعلام کرده که تهران تحت فشار تهدیدها مذاکره نخواهد کرد و این اقدام کشورهای اروپایی را نقض تعهدات بینالمللی دانسته است.
وی همچنین تأکید کرده که ایران به برنامه هستهای صلحآمیز خود پایبند است و از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید فنی توافق ۲۲۳۱ حمایت میکند.
روسیه و چین نیز پیشنویس قطعنامهای به شورای امنیت ارائه کردهاند که توافق هستهای ۲۰۱۵ را برای شش ماه دیگر تمدید کرده و از همه طرفها خواسته گفتوگوها را فورا از سر بگیرند؛ با این حال تاکنون درخواستی برای رأیگیری مطرح نشده است.