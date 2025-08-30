بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه ۲۹ آگوست در سازمان ملل و پیش از نشست غیرعلنی شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای مشترک از ایران خواسته‌اند با پذیرش سه شرط مشخص، بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل به تعویق بیفتد و زمینه‌ای برای ادامه مذاکرات هسته‌ای فراهم شود.

در این بیانیه تأکید شده است که اجرای دوباره تحریم‌ها که به آن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک گفته می‌شود، می‌تواند تا شش ماه به تعویق افتد؛ مشروط بر آنکه ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی بدهد، درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده شفاف‌سازی کند و وارد گفت‌وگو با ایالات متحده شود.

باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل که متن بیانیه را قرائت کرد، اظهار داشت درخواست‌ها منصفانه و واقع‌بینانه بود.

وی در ادامه خواستار بازنگری تهران در موضع خود و کمک به ایجاد فضای لازم برای یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار شد.

ایران پیش‌تر با اعلام اینکه گفت‌وگوها با کشورهای اروپایی ادامه دارد هشدار داده بود در صورت انجام هر اقدامی از این سه کشور ممکن است روند مذاکرات را متوقف کند.

از سوی دیگر یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که ادامه گفت‌وگوها به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد و طرف اروپایی باید حسن نیت خود را نشان دهد.