منطقه‌
2 دقیقه خواندن
تروئیکای اروپایی از ایران خواست سه شرط مشخص را برای تعویق بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بپذیرد
بریتانیا، فرانسه و آلمان از ایران خواسته‌اند با پذیرش سه شرط مشخص، بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل به تعویق بیفتد و زمینه‌ای برای ادامه مذاکرات هسته‌ای فراهم شود.
تروئیکای اروپایی از ایران خواست سه شرط مشخص را برای تعویق بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بپذیرد
تصویر پرچم تروئیکای اروپایی و ایران / AA
30 اوت 2025

بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه ۲۹ آگوست در سازمان ملل و پیش از نشست غیرعلنی شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای مشترک از ایران خواسته‌اند با پذیرش سه شرط مشخص، بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل به تعویق بیفتد و زمینه‌ای برای ادامه مذاکرات هسته‌ای فراهم شود.

در این بیانیه تأکید شده است که اجرای دوباره تحریم‌ها که به آن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک گفته می‌شود، می‌تواند تا شش ماه به تعویق افتد؛ مشروط بر آنکه ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی بدهد، درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده شفاف‌سازی کند و وارد گفت‌وگو با ایالات متحده شود.

باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل که متن بیانیه را قرائت کرد، اظهار داشت درخواست‌ها منصفانه و واقع‌بینانه بود.

وی در ادامه خواستار بازنگری تهران در موضع خود و کمک به ایجاد فضای لازم برای یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار شد.

ایران پیش‌تر با اعلام اینکه گفت‌وگوها با کشورهای اروپایی ادامه دارد هشدار داده بود در صورت انجام هر اقدامی از این سه کشور ممکن است روند مذاکرات را متوقف کند.

از سوی دیگر یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که ادامه گفت‌وگوها به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد و طرف اروپایی باید حسن نیت خود را نشان دهد.

مطالب پیشنهادی

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آنکه همکاری ایران با آژانس به دلیل حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور در ژوئن متوقف شده بود، دوباره وارد ایران شده‌اند. با این حال، هنوز توافقی برای ازسرگیری کامل همکاری‌ها میان ایران و آژانس حاصل نشده است.

مرتبطTRT Global - روسیه: فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی قانونی نیست

افزون بر این امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل روز جمعه ۲۹ آگوست نیز اعلام کرده که تهران تحت فشار تهدیدها مذاکره نخواهد کرد و این اقدام کشورهای اروپایی را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته است.

 وی همچنین تأکید کرده که ایران به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود پایبند است و از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید فنی توافق ۲۲۳۱ حمایت می‌کند.

روسیه و چین نیز پیش‌نویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت ارائه کرده‌اند که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را برای شش ماه دیگر تمدید کرده و از همه طرف‌ها خواسته گفت‌وگوها را فورا از سر بگیرند؛ با این حال تاکنون درخواستی برای رأی‌گیری مطرح نشده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us