دیدار سه‌ساعته پوتین و نماینده ویژه ترامپ؛ تمرکز بر اوکراین و همکاری‌های راهبردی
در آستانه پایان مهلت اعلام ‌شده از سوی ترامپ برای توافق آتش‌بس با اوکراین، ولادیمیر پوتین در دیداری سه‌ساعته با استیو ویتکاف به بررسی مناقشه اوکراین و راه‌های گسترش همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور پرداخت.
دیدار سه‌ساعته پوتین و نماینده ویژه ترامپ؛ تمرکز بر اوکراین و همکاری‌های راهبردی
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و استیو ویتکاف، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در مسکو / عکس: AP
17 ساعت پیش

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه ششم آگوست، در مسکو با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیداری سه‌ساعته برگزار کرد.

این نشست که در آستانه پایان مهلت اعلام‌شده ترامپ برای توافق آتش‌بس با اوکراین انجام شد، از سوی کرملین مفید و سازنده توصیف شده است.

یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، با اشاره به جزئیات این دیدار گفت: پوتین و ویتکاف درباره مناقشه روسیه و اوکراین و همچنین همکاری‌های استراتژیک میان مسکو و واشنگتن گفت‌وگو کرده‌اند.

وی افزود: مسکو در این گفت‌وگو برخی سیگنال‌ها را ارسال کرده و پاسخ‌هایی نیز از سوی ترامپ دریافت شده است؛ با این حال، اوشاکوف تأکید کرد که ترامپ هنوز از نتایج این دیدار مطلع نشده و از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

این دیدار در حالی صورت گرفته است که ترامپ پیش‌تر به روسیه مهلتی ۱۰روزه برای دستیابی به توافق آتش‌بس با اوکراین داده بود؛ مهلتی که پس از ناکامی در توافق طی ضرب‌الاجل ۵۰روزه قبلی، در ۲۹ جولای و با ابراز «ناامیدی» از پوتین، کاهش یافته بود.

ترامپ همچنین هشدار داده بود در صورت عدم توافق، تعرفه‌های وارداتی تا سقف ۱۰۰ درصد علیه روسیه و شرکای تجاری آن اعمال خواهد کرد.

استیو ویتکاف در سال جاری میلادی برای پنجمین بار به روسیه سفر کرده و پیش‌تر نیز در ۲۵ آوریل با پوتین ملاقات کرده بود.

