ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه ششم آگوست، در مسکو با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیداری سه‌ساعته برگزار کرد.

این نشست که در آستانه پایان مهلت اعلام‌شده ترامپ برای توافق آتش‌بس با اوکراین انجام شد، از سوی کرملین مفید و سازنده توصیف شده است.

یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، با اشاره به جزئیات این دیدار گفت: پوتین و ویتکاف درباره مناقشه روسیه و اوکراین و همچنین همکاری‌های استراتژیک میان مسکو و واشنگتن گفت‌وگو کرده‌اند.

وی افزود: مسکو در این گفت‌وگو برخی سیگنال‌ها را ارسال کرده و پاسخ‌هایی نیز از سوی ترامپ دریافت شده است؛ با این حال، اوشاکوف تأکید کرد که ترامپ هنوز از نتایج این دیدار مطلع نشده و از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرد.