وزرای امور خارجه استرالیا، آلمان، ایتالیا، نیوزیلند و بریتانیا روز جمعه ۸ آگوست، با صدور بیانیه‌ای مشترک، مخالفت خود را با طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه اعلام کردند.

در این بیانیه هشدار داده شده است که اجرای این طرح می‌تواند بحران انسانی در غزه را تشدید، جان زندانیان را تهدید و خطر آوارگی بیشتر غیرنظامیان را افزایش دهد.

این بیانیه همچنین بر لزوم آتش‌بس فوری و دائمی و پایبندی به راه‌حل دو دولتی تأکید دارد.

وزرای امور خارجه این پنج کشور تأکید کردند که این اقدام می‌تواند موجب نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی شود و تصریح کردند که هرگونه تلاش برای الحاق یا گسترش شهرک‌ها، مغایر با قوانین بین‌المللی است.