بیانیه مشترک پنج کشور جهان علیه طرح اشغال غزه توسط اسرائیل
استرالیا، آلمان، ایتالیا، نیوزیلند و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک، طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه را رد کرده و نسبت به پیامدهای انسانی و حقوقی آن هشدار دادند.
نمایی از اردوگاه موقت و چادرهای فلسطینیان آواره‌شده بر اثر حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه / عکس: AP
7 ساعت پیش

وزرای امور خارجه استرالیا، آلمان، ایتالیا، نیوزیلند و بریتانیا روز جمعه ۸ آگوست، با صدور بیانیه‌ای مشترک، مخالفت خود را با طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه اعلام کردند.

در این بیانیه هشدار داده شده است که اجرای این طرح می‌تواند بحران انسانی در غزه را تشدید، جان زندانیان را تهدید و خطر آوارگی بیشتر غیرنظامیان را افزایش دهد.

این بیانیه همچنین بر لزوم آتش‌بس فوری و دائمی و پایبندی به راه‌حل دو دولتی تأکید دارد.

وزرای امور خارجه این پنج کشور تأکید کردند که این اقدام می‌تواند موجب نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی شود و تصریح کردند که هرگونه تلاش برای الحاق یا گسترش شهرک‌ها، مغایر با قوانین بین‌المللی است.

آنان خواستار برقراری آتش‌بسی فوری و دائمی شدند که امکان ارائه گسترده، فوری و بدون مانع کمک‌های انسانی را فراهم کند و مانع از بروز بدترین سناریوی قحطی در غزه شود.

این بیانیه همچنین می‌افزاید: طرفین بایستی به راه‌حل دو دولتی پایبند باشند؛ در این راستا خلع سلاح کامل حماس و حذف این گروه از هرگونه ساختار حکومتی در غزه ضروری است.

این موضع‌گیری پس از آن اعلام شد که کابینه امنیتی اسرائیل بامداد جمعه طرح بنیامین نتانیاهو برای اشغال کامل غزه را تصویب کرد.

