نشست اضطراری شورای امنیت درباره غزه به یکشنبه موکول شد
شورای امنیت سازمان ملل بررسی تصمیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه را از شنبه به یکشنبه موکول و با یک روز تأخیر برگزار خواهد کرد؛ این نشست به درخواست پنج کشور عضو شورا برگزار می‌شود.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد / عکس: AP
8 ساعت پیش

شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری خود برای بررسی تصمیم اسرائیل به اشغال غزه را به روز یکشنبه موکول کرد.

زمان جدید جلسه ۱۰ آگوست ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی تعیین شده است.

به گفته منابع دیپلماتیک، بریتانیا، دانمارک، فرانسه، یونان و اسلوونی خواستار برگزاری این نشست شده‌اند.

پس از اعلام تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه، این درخواست با حمایت تمامی اعضای شورای امنیت به جز پاناما به عنوان رئیس دوره‌ای شورا و ایالات متحده همراه شد.

لازم به ذکر است، کابینه امنیتی اسرائیل شامگاه پنجشنبه طرح اشغال غزه در بخش شمالی آن را تصویب کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از برگزاری این جلسه در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت:دولت ما قصد دارد کنترل کامل غزه را در دست بگیرد.

اکسپلور
