مجموعه ماهواره‌های جیلی متعلق به شرکت خصوصی Geespace است که زیرمجموعه گروه هلدینگ جیلی در شهر هانگژو به‌شمار می‌رود.

این ماهواره‌ها برای آزمایش خدمات اینترنت اشیا و ارتباط بین ماهواره‌ها طراحی شده‌اند و در زمینه‌هایی مانند شبکه‌های هوشمند، شیلات دریایی، حمل‌ونقل در ارتفاع پایین و ارتباطات اضطراری کاربرد دارند.

همچنین این ماهواره‌ها تصاویر و اطلاعات محیط زیستی زمین را برای پایش اکولوژیکی جمع‌آوری می‌کنند.

شرکت سازنده این ماهواره‌ها اعلام کرده است که قبل از این پرتاب، ۳۰ ماهواره در مدار ۶۰۰ کیلومتری زمین مستقر کرده بود و اکنون با اضافه شدن این ۱۱ ماهواره، شمار این ماهواره‌ها به ۴۱ رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده تعداد ماهواره‌ها به ۶۴ برسد و خدمات اینترنت تجهیزات ماهواره‌ای را به کاربران سراسر جهان ارائه دهد.