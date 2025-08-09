بامداد روز شنبه نهم آگوست ۲۰۲۵، موشک اسمارت دراگون-۳ (SD-3) حامل ۱۱ ماهواره از مجموعه ماهوارههای جیلی-۰۴ (Geely-04)، از شهر ریشائو در استان شاندونگ چین از طریق دریا به مدار پایین زمین پرتاب شد.
این پرتاب ساعت ۱۲:۳۱ بامداد به وقت پکن صورت گرفت و توسط مرکز پرتاب ماهواره تائییوان مدیریت شد.
ماهوارههای جیلی-۰۴ برای خدمات اینترنت اشیا و ارتباطات ماهوارهای در زمینههای مختلف طراحی شدهاند.
مرکز پرتاب تائییوان اعلام کرد که این پرتاب، ششمین پرتاب موشک اسمارت دراگون-۳ بود که با موفقیت انجام شد.
این موشک با ۳۱ متر طول و حدود ۱۴۰ تن وزن، بخشی از خانواده موشکهای دراگون چین میباشد که برای پرتاب ماهوارههای کوچک و شبکههای ماهوارهای طراحی شده است.
لیو وی، معاون ارشد بخش طراحی موشک اسمارت دراگون-۳ گفت: این ماموریت توانایی پاسخ سریع و کارایی بالای موشک را در پرتابهای تجاری نشان داد و این موشک به خوبی میتواند نیازهای روزافزون بازار را تامین کند.
مجموعه ماهوارههای جیلی متعلق به شرکت خصوصی Geespace است که زیرمجموعه گروه هلدینگ جیلی در شهر هانگژو بهشمار میرود.
این ماهوارهها برای آزمایش خدمات اینترنت اشیا و ارتباط بین ماهوارهها طراحی شدهاند و در زمینههایی مانند شبکههای هوشمند، شیلات دریایی، حملونقل در ارتفاع پایین و ارتباطات اضطراری کاربرد دارند.
همچنین این ماهوارهها تصاویر و اطلاعات محیط زیستی زمین را برای پایش اکولوژیکی جمعآوری میکنند.
شرکت سازنده این ماهوارهها اعلام کرده است که قبل از این پرتاب، ۳۰ ماهواره در مدار ۶۰۰ کیلومتری زمین مستقر کرده بود و اکنون با اضافه شدن این ۱۱ ماهواره، شمار این ماهوارهها به ۴۱ رسیده است.
پیشبینی میشود تا دو ماه آینده تعداد ماهوارهها به ۶۴ برسد و خدمات اینترنت تجهیزات ماهوارهای را به کاربران سراسر جهان ارائه دهد.