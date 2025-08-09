دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه پانزدهم آگوست، در ایالت آلاسکا دیدار خواهند کرد.
این اولین دیدار حضوری دو طرف پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید است و تمرکز مذاکرات بر یافتن راهحلهای پایدار برای بحران اوکراین خواهد بود.
گفتنیست، دو کشور در مراحل نهایی هماهنگیهای لازم برای این نشست سطحبالا قرار دارند.
در همین راستا، یوری اوشاکوف، مشاور رئیسجمهور روسیه، در نشست خبری خود در مسکو، برگزاری این دیدار را تأیید کرد.
پیش از این، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال اعلام کرده بود که انتظار دارد در این تاریخ با پوتین دیدار کند.
اوشاکوف درباره اهمیت جغرافیایی منطقه آلاسکا و قطب شمال افزود: آلاسکا و مناطق قطبی شمالی محل تلاقی طبیعی منافع روسیه و ایالات متحده بوده و ظرفیتهای بالقوهای برای همکاریهای گسترده دوجانبه فراهم میآورد.
وی در ادامه تصریح کرد: تمرکز اصلی رؤسای جمهور بر بررسی گزینههای دستیابی به صلح پایدار در حل بحران اوکراین خواهد بود.
مشاور کرملین روند آمادگی برای این نشست را فرایندی پیچیده توصیف و اظهار داشت: مسکو و واشنگتن در روزهای آتی به آمادهسازیهای عملی و سیاسی فشرده برای این نشست سطح بالا اختصاص خواهند داد؛ این فرآیند چالشبرانگیز خواهد بود اما هر دو طرف متعهد به انجام هماهنگیهای لازم هستند.
کرملین همچنین اعلام کرد که انتظار میرود نشست بعدی رؤسای جمهور پس از آلاسکا در خاک روسیه برگزار شود.
به گفته اوشاکوف، در چشمانداز آینده، برگزاری نشست بعدی میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در خاک روسیه هدفگذاری شده است و دعوت رسمی به رئیسجمهور آمریکا تقدیم شده است.