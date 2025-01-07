رهبران برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، نروژ و بریتانیا به اظهارات و مداخلات ایلان ماسک در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهایشان واکنش نشان دادند. این انتقادها بیشتر به دلیل حمایت ایلان ماسک از گروه‌های سیاسی خاص و انتشار اطلاعات در مورد مسائل حساس سیاسی مطرح شده است.

در واقع واکنش‌ها، پس از اظهارات جنجالی و حساسیت‌برانگیز ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس درباره مسائل سیاسی و اجتماعی در اروپا مطرح شده‌اند.

یکی از مسائل مورد انتقاد، حمایت علنی ایلان ماسک از گروه‌های راست افراطی در آلمان و به‌ویژه حزب آلترناتیو (AfD) برای آلمان بود. این موضوع باعث شد تا برخی مقامات آلمانی از جمله اولاف شولتس صدراعظم این کشور، او را به‌خاطر دخالت در سیاست داخلی آلمان و تهدید دموکراسی محکوم کنند.