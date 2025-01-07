رهبران برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، نروژ و بریتانیا به اظهارات و مداخلات ایلان ماسک در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهایشان واکنش نشان دادند. این انتقادها بیشتر به دلیل حمایت ایلان ماسک از گروههای سیاسی خاص و انتشار اطلاعات در مورد مسائل حساس سیاسی مطرح شده است.
در واقع واکنشها، پس از اظهارات جنجالی و حساسیتبرانگیز ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس درباره مسائل سیاسی و اجتماعی در اروپا مطرح شدهاند.
یکی از مسائل مورد انتقاد، حمایت علنی ایلان ماسک از گروههای راست افراطی در آلمان و بهویژه حزب آلترناتیو (AfD) برای آلمان بود. این موضوع باعث شد تا برخی مقامات آلمانی از جمله اولاف شولتس صدراعظم این کشور، او را بهخاطر دخالت در سیاست داخلی آلمان و تهدید دموکراسی محکوم کنند.
در بریتانیا، ماسک به دلیل اظهاراتش درباره رسواییهای جنسی در شمال انگلستان که توسط گروههای خاص انجام شده بود، با انتقادهایی مواجه شد. برخی مقامات بریتانیایی این اظهارات را بهعنوان انتشار اطلاعات نادرست و تحریکآمیز ارزیابی کردند. همچنین، برخی از احزاب مخالف خواستار بررسی دقیقتر اظهارات ماسک و تأثیرات آن بر انتخابات و دموکراسی شدند و برخی پیشنهاد تشکیل کمیته تحقیقاتی جدید را مطرح کردند.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز ماسک را بهخاطر دخالت در مسائل سیاسی و انتخاباتی کشورهای اروپایی و ایجاد تأثیرات منفی بر دموکراسیهای این کشورها مورد انتقاد قرارداد. او تأکید کرد که افراد با نفوذ اقتصادی نباید در سیاستهای داخلی کشورهای دیگر دخالت کنند.
در نروژ نیز یوناس گار استوره، نخستوزیر این کشور، نگرانی خود را از حضور افرادی با ثروت و نفوذ زیاد در سیاستهای کشورهای اروپایی ابراز کرد و آن را تهدیدی برای استقلال سیاسی و دموکراسی دانست.