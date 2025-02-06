روز چهارشنبه ۵ ژانویه، نشست مطبوعاتی مشترک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان، در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه در آنکارا برگزار شد. دو طرف در این دیدار درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در این نشست اعلام کرد که روابط دوجانبه در زمینه‌هایی مانند مبارزه با تروریسم، صنعت دفاعی، تسهیل صدور ویزا و وضعیت ترک‌های مقیم آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با ابراز نگرانی از افزایش بیگانه‌هراسی، نژادپرستی و اسلام‌هراسی در اروپا تأکید کرد که این روند تأثیرات منفی بر جامعه ترک‌های ساکن در این قاره گذاشته است.

اردوغان همچنین بر ضرورت همکاری بین‌المللی برای بازسازی سوریه تأکید کرد و گفت: ایجاد سوریه‌ای امن، باثبات و شکوفا هدفی مشترک است و انتظار می‌رود آلمان از تلاش‌های ترکیه در این زمینه حمایت کند.

رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر اهمیت حل‌وفصل مسئله فلسطین خواستار تشدید تلاش‌ها برای تحقق راه‌حل دو دولتی شد.