روز چهارشنبه ۵ ژانویه، نشست مطبوعاتی مشترک رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و فرانک والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور آلمان، در مجموعه ریاستجمهوری ترکیه در آنکارا برگزار شد. دو طرف در این دیدار درباره گسترش همکاریهای دوجانبه و مسائل منطقهای تبادل نظر کردند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در این نشست اعلام کرد که روابط دوجانبه در زمینههایی مانند مبارزه با تروریسم، صنعت دفاعی، تسهیل صدور ویزا و وضعیت ترکهای مقیم آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با ابراز نگرانی از افزایش بیگانههراسی، نژادپرستی و اسلامهراسی در اروپا تأکید کرد که این روند تأثیرات منفی بر جامعه ترکهای ساکن در این قاره گذاشته است.
اردوغان همچنین بر ضرورت همکاری بینالمللی برای بازسازی سوریه تأکید کرد و گفت: ایجاد سوریهای امن، باثبات و شکوفا هدفی مشترک است و انتظار میرود آلمان از تلاشهای ترکیه در این زمینه حمایت کند.
رئیسجمهور ترکیه با تأکید بر اهمیت حلوفصل مسئله فلسطین خواستار تشدید تلاشها برای تحقق راهحل دو دولتی شد.
در بخش دیگری از این نشست، دو طرف درباره بحران اوکراین و ضرورت برقراری صلح در این کشور گفتوگو کردند.
اردوغان تأکید کرد که ترکیه همواره از راهحلهای دیپلماتیک برای پایاندادن به درگیریها حمایت میکند و آماده همکاری برای تسهیل مذاکرات صلح است.
اشتاینمایر نیز در این نشست بر اهمیت روابط ترکیه و آلمان تأکید کرد و همکاری در زمینههای امنیتی، اقتصادی و انسانی را ضروری دانست.
وی همچنین خواستار افزایش تعامل میان دو کشور برای حل چالشهای منطقهای و بینالمللی شد.