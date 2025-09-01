رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز دوشنبه ۱ سپتامبر در چارچوب دیدارهای دوجانبه خود در حاشیه بیستوپنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با سای چی، دبیر دفتر سیاسی حزب کمونیست این کشور، دیدار و بر توسعه همکاریها و افزایش حجم تجارت دو کشور تأکید کرد.
اردوغان در این دیدار که در قالب ضیافت کاری در تیانجین برگزار شد، با هیأتی گسترده حضور داشت و گفتگوهای مفصلی با دبیر دفتر سیاسی حزب کمونیست چین انجام داد.
وی در جریان دیدار با سای چی، دبیر دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، با اشاره به گفتوگوهای روز قبل خود با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ اعلام کرد که ترکیه قصد دارد همکاریهای خود با چین را در همه حوزهها توسعه دهد و این همکاریها را در نهادهایی مانند سازمان ملل، گروه ۲۰ و بریکس نیز تقویت کند.
وی همچنین تأکید کرد که انتظار دارد حمایت چین از پیشبرد روابط با سازمان همکاری شانگهای ادامه یابد و حجم تجارت دو کشور که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است، بهصورت متوازن و پایدار افزایش یابد.
در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ، محمد شیمشک، وزیر دارایی و خزانهداری، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری، عمر بولات، وزیر بازرگانی و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز حضور داشتند.