وی همچنین تأکید کرد که انتظار دارد حمایت چین از پیشبرد روابط با سازمان همکاری شانگهای ادامه یابد و حجم تجارت دو کشور که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است، به‌صورت متوازن و پایدار افزایش یابد.

در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ، محمد شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌داری، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری، عمر بولات، وزیر بازرگانی و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز حضور داشتند.