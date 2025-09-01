رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در حاشیه بیستوپنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، چین با الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای و جهانی گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه که در پلتفرم اجتماعی ایکس منتشر شد، اردوغان ضمن ابراز رضایت از پیشرفتهای روند صلح میان آدربایجان و ارمنستان تأکید کرد که ترکیه به حمایت از این روند ادامه خواهد داد و بر اهمیت هماهنگی میان دو کشور در طرحهای توسعه منطقهای در دوره پیش رو تأکید نمود.
وی همچنین اعلام کرد که ترکیه و آذربایجان به اقدامات خود برای توسعه همکاریها در حوزههای مختلف به ویژه انرژی و حملونقل، ادامه خواهند داد.
در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، نیز حضور داشتند.
اردوغان روز یکشنبه وارد چین شد و همان روز با همتای چینی خود، شی جینپینگ و همچنین نخستوزیر پاکستان، شهباز شریف، دیدارهای دوجانبهای برگزار کرد.
بیستوپنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه با سخنرانی افتتاحیه رئیسجمهور چین آغاز شد. این سازمان که از مکانیسم اولیه «شانگهای پنج» شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفت و سپس ازبکستان به آن پیوست، امروز شامل ۱۰ کشور عضو، دو ناظر و ۱۴ شریک گفتوگو در آسیا، اروپا و آفریقا است.
سازمان همکاری شانگهای حدود ۲۴٪ از سطح زمین و ۴۲٪ از جمعیت جهان را پوشش میدهد و اعضای آن تقریباً یکچهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند. حجم تجارت میان اعضای سازمان طی دو دهه تقریباً ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.