رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در حاشیه بیست‌وپنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، چین با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه که در پلتفرم اجتماعی ایکس منتشر شد، اردوغان ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های روند صلح میان آدربایجان و ارمنستان تأکید کرد که ترکیه به حمایت از این روند ادامه خواهد داد و بر اهمیت هماهنگی میان دو کشور در طرح‌های توسعه منطقه‌ای در دوره پیش رو تأکید نمود.

وی همچنین اعلام کرد که ترکیه و آذربایجان به اقدامات خود برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی و حمل‌ونقل، ادامه خواهند داد.



در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، نیز حضور داشتند.