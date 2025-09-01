ترکیه
2 دقیقه خواندن
دیدار رؤسای جمهور ترکیه و آذربایجان؛ گفت‌وگو با محوریت روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی
رئیس‌جمهور اردوغان در جریان سفر خود به چین با رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو کشور و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو کرد.
دیدار رؤسای جمهور ترکیه و آذربایجان؛ گفت‌وگو با محوریت روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه بیست‌وپنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، چین با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان / عکس: AA
1 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در حاشیه بیست‌وپنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، چین با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه که در پلتفرم اجتماعی ایکس منتشر شد، اردوغان ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های روند صلح میان آدربایجان و ارمنستان تأکید کرد که ترکیه به حمایت از این روند ادامه خواهد داد و بر اهمیت هماهنگی میان دو کشور در طرح‌های توسعه منطقه‌ای در دوره پیش رو تأکید نمود.

وی همچنین اعلام کرد که ترکیه و آذربایجان به اقدامات خود برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی و حمل‌ونقل، ادامه خواهند داد.


در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، نیز حضور داشتند.

مطالب پیشنهادی

اردوغان روز یکشنبه وارد چین شد و همان روز با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ و همچنین نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، دیدارهای دوجانبه‌ای برگزار کرد.

بیست‌وپنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه با سخنرانی افتتاحیه رئیس‌جمهور چین آغاز شد. این سازمان که از مکانیسم اولیه «شانگهای پنج» شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفت و سپس ازبکستان به آن پیوست، امروز شامل ۱۰ کشور عضو، دو ناظر و ۱۴ شریک گفت‌وگو در آسیا، اروپا و آفریقا است.

سازمان همکاری شانگهای حدود ۲۴٪ از سطح زمین و ۴۲٪ از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد و اعضای آن تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند. حجم تجارت میان اعضای سازمان طی دو دهه تقریباً ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.

مرتبطTRT Global - دیدار رئیس‌جمهور اردوغان با دبیر دفتر سیاسی حزب کمونیست چین

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us