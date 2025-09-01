رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز یکشنبه ۳۱ آگوست در حاشیه بیستوپنجمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور اردوغان طی این دیدار اعلام کرد که اسرائیل به دنبال گسترش سیاست نسلکشی خود در غزه است و ترکیه در همان موضعی قرار دارد که پاکستان علیه این نسلکشی ایستاده است.
وی تأکید کرد که دو کشور به همکاری هماهنگ خود در این زمینه ادامه خواهند داد.
این اظهارات طی بیانیهای از سوی مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد.
در این دیدار، روابط دوجانبه میان ترکیه و پاکستان و همچنین مسائل منطقهای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
اردوغان ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط میان پاکستان و جمهوری ترک قبرس شمالی، تأکید کرد که همبستگی نشان دادهشده در این زمینه ارزشمند است.
وی افزود که ترکیه و پاکستان در حال تقویت همکاری در حوزههای مختلف از جمله تجارت، انرژی، دفاع و امنیت هستند.
اردوغان همچنین ضمن تأکید بر اهمیت وحدت و تمامیت ارضی سوریه برای ترکیه بیان داشت که آنکارا قاطعانه در برابر هرگونه اقدام یا رویکردی که باعث بیثباتی سوریه شود، ایستاده است.