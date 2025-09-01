اردوغان ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط میان پاکستان و جمهوری ترک قبرس شمالی، تأکید کرد که همبستگی نشان داده‌شده در این زمینه ارزشمند است.

وی افزود که ترکیه و پاکستان در حال تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی، دفاع و امنیت هستند.

اردوغان همچنین ضمن تأکید بر اهمیت وحدت و تمامیت ارضی سوریه برای ترکیه بیان داشت که آنکارا قاطعانه در برابر هرگونه اقدام یا رویکردی که باعث بی‌ثباتی سوریه شود، ایستاده است.